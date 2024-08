La Liga MX Femenil arrancó su era profesional en el 2017 justo en el verano con toda la intención de darle la fuerza que se necesita al balompié mexicano para y por mujeres, con lo cual las Chivas de Guadalajara Femenil empezaron a forjar su historia siendo el primer equipo campeón del certamen en aquel año.

Muchas historias salieron a la luz alrededor de ese momento histórico para el futbol nacional, pero no todas eran para elogiar lo que estaba sucediendo con el circuito femenil, pues los bajos salarios causaron algunos malestares entre las futbolistas como Daniela Pulido, la defensora que debutó a los 17 años con el Rebaño Sagrado y tenía un sueldo de cuatro mil pesos mensuales.

Lo cual esto no fue suficiente para continuar con su carrera como futbolista, ya que en dos años nunca logró acoplarse a las circunstancias, porque no solamente el salario era el tema que le preocupaba a Pulido, ya que tampoco tenía la actividad suficiente como para pensar en trascender en el futuro con las Chivas, por tal motivo le puso fin a su carrera y se dedicó a seguir su carrera académica.

Daniela Pulido se retiró del futbol con Chivas en el 2019

Fue a través de su canal de YouTube que Pulido relató en su momento parte de lo que vivió con Guadalajara, donde tampoco tuvo muchas oportunidades para jugar en los últimos meses pero sin recibir muchas explicaciones de parte de los entradores y la directiva en turno: “Hoy en día gano cuatro mil pesos (201 dólares) al mes, pero el club me queda a una hora de mi casa, tengo que gastar en gasolina, algunas compañeras llegan en bici al club, siguen llegando en camión, es una realidad que no podemos vivir de esto. Tomé esta decisión por falta de minutos, falta de confianza. Un tema delicado y que se tiene que contar es el tema del sueldo, es un tema muy crítico, pero yo empecé ganando en Chivas 2 mil 500 pesos (126 dólares)”.

Daniela Pulido fue campeona con Chivas en el 2017. Foto: Imago7/Fabián Meza

“De repente venir hacer las cosas bien, entrenar, dar todo de ti y que no te den la oportunidad ni un minuto de jugar, ni un minuto de mostrar tus cualidades no es la mejor forma, no es la mejor manera de terminar, no es la manera en la que hubiera querido salir de Chivas (Femenil). Tuve acercamientos con el cuerpo técnico de decir ¿qué me falta? ¿Cómo hago? ¿Como estar dentro de? Y no tuve respuesta directa. Había momentos en que no me sentía parte del equipo”, abundó la exjugadora.

Pulido empezó su carrera con Chivas sin tener idea de jugar de manera profesional

“Llegué a las Chivas por medio de visorias, yo no tenía planes de entrar a la liga, me pidieron que me cambiara de escuela para poder entrenar en las mañanas con el equipo. Yo entré a los 16 años a Chivas. En mi debut contra Atlas metí dos goles, yo no me la creía. No sólo en Chivas, se veía en todos los equipos de la liga, en un entrenamiento no te daban agua, son cosas que la gente no ve. Al principio era llegar entrenar e irte, no podías utilizar las instalaciones del club”, abundó en su momento la exfutbolista del Rebaño en el podcast Muy Fuera de Lugar con Werevertumorro.