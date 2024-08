Las Chivas de Guadalajara dieron a conocer el Clásico Nacional frente al América para la Fecha FIFA de octubre, donde Jesús el Chapo Sánchez estuvo presente en la conferencia de prensa para hablar acerca de lo que representa para él jugar en el equipo más importante del país, así como acerca de su futuro.

El defensor del Rebaño Sagrado estuvo en el anuncio de otro Clásico más para la afición que radica en la Unión Americana, luego de que los rojiblancos no pudieron avanzar en la pasada Leagues Cup más allá de la fase de grupos al quedar eliminados con dos partidos perdidos frente a San José Earthquakes y el Galaxy de Los Ángeles, ambos duelos en penaltis.

Por lo cual se decidió organizar un encuentro entre los dos equipos con mayor poder de convocatoria, ya que no se podrán ver las caras en el certamen que concluye el 25 de agosto. Y fue el Chapo Sánchez quien estuvo representado a Chivas para hablar del encuentro, pero también de lo que viene en su carrera.

Chapo Sánchez dejó entrever que está pensando en su retiro

El zaguero y capitán de Guadalajara, Jesús Sánchez no pudo ocultar su orgullo para defender los colores rojiblancos desde hace 14 años, por lo que manifestó que su objetivo es terminar su ciclo como futbolista profesional en el club que le ha dado todo y donde lo ha ganado todo, como un título de Liga MX y uno más de la Liga de Campeones de la Concacaf, por mencionar algunos de los más importantes.

El Chapo no ha podido ganarse la confianza de Gago. Foto: Imago7/Rodrigo Peña

“La verdad me siento orgulloso, un privilegiado sin ninguna duda, pocos jugadores hoy en día tiene la oportunidad de permanecer tantos años en un club y yo puedo decir que soy de esos pocos jugadores, me siento muy feliz, he tratado de que mi carrera sea buena obviamente con momentos buenos y no tan buenos, pero siempre tratando de dar lo mejor de mí, feliz por esa parte y ojalá se pueda cerrar todo un ciclo en un solo club y que mejor club que el Guadalajara”.

“Es el partido más importante en México y siempre es muy especial poder traerlo para todos nuestros paisanos acá en Estados Unidos, porque la gente siempre está apoyándonos, además de que Houston es una gran ciudad, con miles de aficionados que siempre nos acompañan. Estamos seguros que así será el 13 de octubre, esperamos verlos a todos aquí”, fue parte de lo que comentó Sánchez.