El mensaje de despedida y descargo de Daniela Pulido a Chivas: No se puede vivir aún de esta profesión siendo mujer

Daniela Pulido, ex defensora del equipo Femenil de las Chivas de Guadalajara, fue una de las ocho jugadoras que se confirmaron hace unos días como bajas en el plantel rojiblanco para el próximo Torneo de Clausura o Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil y el martes publicó en sus redes sociales un muy sentido mensaje de despedida, que sirvió además de descargo y desahogo, en el que criticó que "no se puede vivir aún de esta profesión siendo mujer".

La portentosa central canterana de la versión femenil del Club Deportivo Guadalajara no pudo disputar minutos con el primer equipo rojiblanco en este Guard1anes 2020 al no ser considerada por el cuerpo técnico de Edgar Mejía, ni de su antecesor Ramón Villa Zevallos, por lo que fue una de las cinco jugadoras liberadas por la directiva del Rebaño Sagrado, liderado por Nelly Simon, mientras que las otras tres: Priscila Padilla, Andrea Sánchez y María Fernanda Ayala, fueron colocadas como disponibles en el mercado de traspasos para el próximo campeonato.

Pulido, de 20 años de edad, publicó el martes su motivo y sentido mensaje de despedida tras confirmarse su salida de las Chivas Femenil después de tres años y medio en la institución con sede en la Casa Club de San Rafael y señaló que "cómo agradecerte tanto que me has dado futbol, tantos momentos, alegrías, tristezas, victorias, derrotas. La decisión fue muy difícil, pero es lo mejor, la pensé y le di vueltas tantas veces, tantas noches, tantas lágrimas, este torneo no tuve participación con el equipo, por decisiones del cuerpo técnico no tuve oportunidad alguna, pero llega un punto en la vida en donde debes y empezar a ver por ti, ver por tu salud mental y empezar a recuperar toda esa confianza en ti misma, reconocer tu valor tanto como profesional, así como persona es difícil soltar algo que ha sido parte de ti prácticamente toda la vida, pero es importante reconocer que cuando es el momento de poner una pausa y crecer como persona, es por eso que me alejé un poco del ámbito profesional, es algo que nunca se irá y siempre vivirá en mi como parte de mi formación de vida". Agregó que "gracias a mi familia, que desde aquel día que preferí jugar al futbol en vez de bailar ballet han estado conmigo a pesar de todo y siguen en pie".

Gracias CHIVAS ❤️ deportivo yo te amo �� ���� https://t.co/A7tcfiLGi0 pic.twitter.com/nWNxaXH4hn — Daniela Pulido (@dani_pulido13) December 9, 2020

La defensora de las Chivas Femenil reveló que "el ser futbolista profesional es una profesión que consume tu tiempo, porque debes profesional dentro y fuera de la cancha y mientras lo ejercí así fue. Lamentablemente no se puede vivir de esta profesión aún siendo mujer y conforme vas creciendo te vas encontrando con los tantos retos que la vida pone día con día en nuestros caminos, por una parte me quedo feliz y agradecida con la institución que me dio la oportunidad de cumplir ese sueño de pequeña de ir con papá al estadio y sentarme a ver a Chivas, a ser jugadora y a jugar en tan hermoso estadio. Gracias a las personas que me han apoyado desde el primer día hasta hoy, a esa afición que se hace presente en cualquier parte del mundo y que ningún equipo tiene, gracias por hacer sentir a una niña tantas emociones".

Daniela Pulido concluyó su desahogo en redes sociales con una reflexión y señaló que "me voy con las enseñanzas que te da el futbol, porque como por ahí dicen el futbol es como la vida, pasar por momentos y temporadas difíciles sin tener participación me hizo crecer en lo personal y en lo profesional, de forjar mi carácter y de levantarme de todos esos golpes que la vida te pueda dar, nunca juzguen a una persona por lo que ven si no saben lo que hay detrás". Agregó que "siempre tuve la oportunidad de portar la playera más bonita del futbol, me entregué y dejé todo en la cancha, la defendí a muerte y la respeté como se debe dentro y fuera de la cancha. Gracias CHIVAS, gracias FUTBOL, por regalarme una etapa muy bonita en mi vida. Deportivo yo te amo. No es un hasta nunca, es un hasta pronto".