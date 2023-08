Las Chivas de Guadalajara Femenil no han hecho más que apoyar a una de sus mejores futbolistas y principales lideres dentro y fuera de la cancha, luego de la pérdida sensible de su abuela, lo cual tiene sumergida en una profunda tristeza a Carolina Jaramillo, quien publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que motivó el apoyo de toda la afición.

El pasado 28 de julio se dio a conocer el fallecimiento de la señora Concepción Higuera, abuela de Caro Jaramillo y en el encuentro del viernes pasado frente a Santos Laguna la atacante del Rebaño Sagrado le dedicó su anotación con lágrimas en los ojos y los brazos extendidos hacia el cielo mientras era abrazada por todas sus compañeras.

Sin embargo, con el paso de los días el dolor se ha ido incrementando y esto se hizo más evidente el lunes 31 de julio cuando La Comandante hizo una emotiva publicación en su cuenta de Twitter demostrando el mal momento por el que atraviesa con la partida de uno de sus seres más queridos.

“Mi vista es distinta, es muy triste y contamina, quiero dejar de creer, estarme sola y no ver. Me siento cada vez menos viva, derrotada y confundida sin saber que hacer, no logro entender que aunque aquí todo esta muy bien mi mente no deja de correr”, fue lo que escribió la jugadora de Chivas, mientras recibía decenas de comentarios de los aficionados apoyándola en este momento tan complicado.

Chivas Femenil vs. Tigres: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Jornada 4?

Será este sábado 5 de agosto cuando Guadalajara vuelva a la actividad dentro del Apertura 2023 recibiendo en el Estadio Akron a uno de los rivales más complicados de la Liga MX Femenil y se trata de Tigres de la UANL. El duelo se realizará a partir de las 21:10 horas, tiempo del centro de México y la transmisión correrá a cargo de Fox Sports para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos, te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.