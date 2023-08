Las Chivas de Guadalajara no descartan la posibilidad de un refuerzo más para el resto del 2023, ya que bien saben que José Juan Macías no estará listo para el segundo semestre por lo que su regreso se daría en el 2024, con todo y que en octubre o noviembre podría recibir el alta médica.

La primera apuesta de la dirigencia del Rebaño Sagrado es Alan Pulido, quien está totalmente identificado con el equipo y conoce las exigencias de la escuadra más importante del futbol mexicano, donde ya fue campeón en el 2017 no solo de Liga MX con Matías Almeyda, también de Copa MX y de la Liga de Campeones de la Concacaf.

No obstante, el panorama no se puede cerrar a una sola opción y Jesús el Tecatito Corona es otro de los elementos que le agrada al director deportivo Fernando Hierro, pero la realidad es que el atacante mexicano no ha tomado una decisión sobre su futuro, pues también tiene la posibilidad de enrolarse en la MLS.

La razones de Tecatito para rechazar la oferta de Chivas

Rayados de Monterrey también buscaría los servicios del goleador que milita en el Sevilla, sin embargo, hay una ligera ventaja para el futbol de Estados Unidos, pues el Tecatito se inclinaría por la MLS tras la calidad de vida que tendría en la Unión Americana, por ello dejaría a Guadalajara con las ganas de verlo vestido de rojiblanco.

“Si bien la intención del Tecatito es seguir en Sevilla, si por algo le toca salir, ya comenzó a preguntar a sus familiares sobre su futuro. Liga MX con Chivas o Rayados le pasa por la cabeza, pero por calidad de vida y tranquilidad le llama la atención la MLS. Sin duda estar en el país le hizo pensar y ahora sí quiere cambiar de continente para seguir en el futbol”, fue parte de lo que publicó la columna Toque Filtrado de Mediotiempo.