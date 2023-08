Chivas de Guadalajara inició esta semana con el partido frente al Sporting Kansas City donde terminaron con una derrota de 1-0 para quedar eliminados de la Leagues Cup 2023. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado llegó al parón de la Liga MX como líder de la tabla general de posiciones del Torneo Apertura 2023. Los rojiblancos visitaron al Kansas City de la MLS y cayeron por la mínima diferencia para quedar fuera de la Leagues Cup 2023.

Guadalajara ni las manos metió en Leagues Cup

Las Chivas fueron una completa decepción en la Leagues Cup al quedar fuera en la fase de grupos y este miércoles por la tarde volvieron a la Perla Tapatía en medio de amargura y decepción. Ante ello los jugadores saben que son responsables del mal momento y así lo explicó Miguel Arizpe en su columna en Mediotiempo: “Sentían que con el uniforme, con ser Chivas, con ser el finalista del torneo pasado y actual líder, iban a ganar. ‘Y te diré algo más: en parte este torneo también lo veíamos de práctica; a ver, no te digo que no nos importaba si perdíamos, no, siempre quisimos (los jugadores) ganar, pero no hubo en ningún momento la seriedad que se requería’. Maaadres”.

Foto: Especial

Desprecio de Tecatito para el Rebaño

El atacante Jesús Corona no sabe cuál será su futuro después de su paso por el Sevilla de España, pero todo indica que en Guadalajara no lo ven con malos ojos como un posible refuerzo, sin embargo, el delantero se inclinaría por la MLS en lugar de llegar a México donde Rayados de Monterrey también lo buscaría, ya que la calidad de vida en la Unión Americana le resulta más atractiva para su familia.

Foto: Especial

Se arrepienten en Guadalajara por no vender a Alexis Vega

Hace unos meses Alexis Vega era el hombre del momento en el Rebaño, porque se esperaba que fuera el elemento más desequilibrante del Tricolor en el Mundial de Qatar, pero con el paso del tiempo sus lesiones lo han marginado de la actividad y desde enero del 2023 no ha podido recuperarse por completo, por ello la dirigencia rojiblanca se habría arrepentido de no haberlo vendido a los Tigres, de acuerdo a reportes de Miguel Arizpe.