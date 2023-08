En el Club Guadalajara no hay certeza de lo que harán en los siguientes días tras quedar eliminados en la Leagues Cup 2023, debido a que faltan más de dos semanas para que se juegue la Gran Final del certamen que se realiza en Estados Unidos y los directivos del futbol mexicano acordaron apegarse a las reglas en conjunto con la MLS.

El Rebaño Sagrado es el equipo más importante del futbol mexicano y por ello el fracaso de no poder acceder a los 16avos de final resultó más sonado que incluso los que clasificaron a la siguiente ronda, por tal motivo regresar a la Perla Tapatía antes de tiempo no estaba en sus planes y ahora van a tener que modificar su programa de trabajo.

Aunque algunas versiones indicaron que Chivas se reunió con la dirigencia de Xolos de Tijuana para ver la posibilidad de disputar su partido de la Jornada 5, es una realidad que desde los oficinas de la Liga MX no será posible porque tanto los altos mandos del futbol estadounidense como los mexicanos acordaron que sus ligas no se reactivarán hasta después de la Final de Leagues Cup.

En este sentido, tampoco podrán jugar duelos amistosos los clubes mexicanos que quedaron eliminados ni los que en siguientes días estarán regresando a suelo azteca, como Juárez FC que fue humillado por Los Ángeles FC 7-1 y que en el calendario es el siguiente rival de Guadalajara dentro de la Jornada 4.

“Después del ridículo de los mexicanos que quedaron eliminados en la Leagues Cup, entre ellos las Chivas de Pauno, que ya te contaré cómo andan echando chispas en la Perla con su técnico, surgió el rumor de que se podían adelantar partidos de Liga Meme X para que no pierdan ritmo casi dos semanas parados, pero me contó mi oreja de Toluca que ‘naranjas’, nada de nada, no es posible. Liga MX y MLS acordaron parar al mismo tiempo sus respectivos torneos locales, así que no se puede adelantar la mexicana para reanudar antes que la gringa. Lo mismo pasa con los eliminados del otro lado de la frontera”, fue parte de lo que publicó el Francotirador en su columna del diario Récord.