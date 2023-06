Chivas Femenil se acostumbró a pelear por lo más alto, razón suficiente por la que haber sido eliminadas en los Cuartos de Final por Pachuca dejó una espina muy clavada, sobretodo después de ver campeón al acérrimo rival como lo es América, ante ello la defensora Damaris Godínez afirma que están trabajando al máximo para poner a la escuadra tapatía donde se merece.

Para el Torneo Apertura 2023 no hay otro panorama para el Rebaño Sagrado que volver a pelear por los primeros lugares y clasificar a la Liguilla dentro de los cuatro lugares que otorgan el juego de Vuelta en casa, por lo cual las jugadoras entrenan con el objetivo claro de la mano del estratega Juan Pablo Alfaro, quien les ha pedido pensar en el día a día o no en partido a partido.

La defensora Damaris Godínez manifestó parte de la preparación física que han tenido previo al arranque de una nueva campaña, pero también reveló que en la parte motivacional están conscientes de que hay cuentas pendientes que deben saldar a partir del 14 de julio que inicia la campaña, pues el único objetivo es ser campeonas.

“Es una institución muy grande, que siempre nos apoya y lo menos que merece es el campeonato y estamos trabajando mucho la intensidad, cada vez no aumentan las cargas y estamos motivadas y contentas de estar aquí. Siempre hemos sido un equipo muy sólido y estamos trabajando para rendir en la cancha y competirle a cualquier equipo”.

“Tenemos la confianza del cuerpo técnico. Estamos trabajando al máximo, la liga ha crecido de una manera impresionante y no queremos quedarnos atrás, en lo personal estoy trabajando para mejorar y que sea un mejor torneo. Me tocó ver la Final, fue difícil ver eso, pero tenemos que ir mejorando, tenemos algunas espinitas con algunos equipos. El profe nos acaba de decir que no vamos a ir partido a partido, sino día a día y entonces eso es muy importante porque si trabajas día a día trabajas bien y al siguiente día lo debes hacer mucho mejor, enfocarnos en eso, en lo personal y en lo colectivo”, comentó Damars Godínez para Fox Sports.