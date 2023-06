Las versiones van en aumento y el Club Guadalajara parece tener en mente a uno de los volantes mexicanos con mayor proyección. Se trata de Erick Gutiérrez, quien juega en el PSV Eindhoven de Países Bajos, club con el que la directiva comandada por Fernando Hierro ha sostenido conversaciones para que el traspaso se haga realidad en los próximos días.

Diversos reportes señalan que el Rebaño Sagrado convenció al mediocampista para que se sume a sus filas para el Apertura 2023, pero esto no será una buena noticia para varios de los jugadores que son titulares con el técnico, Veljko Paunović, porque alguno de ellos tendrá que cederle su lugar al mundialista mexicano.

Guti juega como volante de recuperación y hace unos días reconoció que en alguna oportunidad un dirigente de Chivas lo trató mal, cuando le habló de un supuesto interés para contratarlo: “Tuve oportunidad de regresar a México con Chivas, pero no regresé por unas cosas que no me gustaron. Una persona, que no voy a mencionar, me habló muy raro, me hizo menos, no me gustó eso. Yo estaba pasando por un momento muy difícil acá y no me gustó. Eso para mí es muy importante, la forma en que te hablan”, relató para TUDN.

El jugador de Chivas que perdería su lugar por Erick Gutiérrez

De acuerdo a lo que ha utilizado Paunovic desde el Clausura 2023, tanto Fernando González como Eduardo Torres podrían perder su puesto en el 11 estelar, pues ambos han alternado el centro de la cancha y una tercera opción era Sergio Flores, quien recientemente se integró a Mazatlán porque no entraba en planes del timonel serbio.

Cabe recordar que anteriormente Guadalajara estuvo interesado en los servicios del mediocampista de Pachuca, Luis Chávez, pero Jesús Martínez pedía más de ocho millones de dólares por el traspaso, además de que el jugador admitió que su interés era esperar para tener una oportunidad en el futbol de Europa, mientras que Guti lo pudo cumplir y ve con buenos ojos regresar al futbol mexicano.