El regreso de Carolina Jaramillo a la actividad con las Chivas de Guadalajara también devolvió la tradición de los pastelazos. Las rojiblancas vienen de golear 5-1 al Atlas en el Clásico Tapatío de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Así, que hubo doble motivo para celebrar tras la vuelta a la victoria y de forma tan contundente en un partido clave.

Se trató, además, de los cumpleaños coincidentes de la defensora Karla Martínez y la atacante Rubí Soto. La vuelta de los pastelazos se confirmó este martes en las instalaciones de la Academia Rafa Márquez, durante la sesión matutina del Rebaño Sagrado Femenil. El cuerpo técnico de Joaquín Moreno ya prepara la visita del fin de semana a Rayadas en Monterrey.

El primero que repartió La Comandante este martes fue para la zaguera Karla Martínez. El Guadalajara advirtió en el video que la central “no logró escaparse del pastelazo“. La defensora se robó el show entre los aficionados rojiblancos, después de evitar que sus compañeras la tomen para ser ajusticiada en su cumpleaños. Martínez advirtió, que “no me carguen, hermosas. Yo puedo caminar directo a mi pastel“. Luego, amenazó a Jaramillo al exigirle, que “no me vayas a romper la nariz, eh“.

La segunda tanda de los pastelazos lo protagonizó Rubí Soto. La Patrona sí fue inmovilizada por sus compañeras de equipo para recibir, además del pastel, una cantidad indeterminada de líquidos en su cabeza. La delantera reaccionó al video institucional que publicó Chivas Femenil con una seria amenaza. Soto refirió al vestidor tapatío, que “después me las cobraré“.

¿Cuándo juega Chivas Femenil vs Rayadas en el Apertura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas Femenil en su agenda será: el domingo, 20 de octubre. Las rojiblancas se enfrentan ese día con Rayadas en la cancha del Estadio de Acero de la ciudad de Monterrey. Un partido correspondiente a la Jornada 16 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Partido que tiene pactado su inicio a las 20:05 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX Femenil.