¡SU SUEÑO! Licha Cervantes reveló cuál es su máximo sueño en el futbol y no sería con Chivas Femenil

Alicia Cervantes se ha convertido en la futbolista más importante de la aún breve historia de Chivas Femenil debido a su alta cuota goleadora que está cerca de alcanzar las 100 anotaciones con el conjunto rojiblanco; sin embargo, la Depredadora aún tiene un sueño por cumplir y no sería con la camiseta del Rebaño.

Licha reveló que pese a su exitosa trayectoria en el futbol mexicano, aún hay una asignatura pendiente que quiere cumplir y se trata de jugar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, algo que aún vislumbra posible.

“Jugar un Mundial sería mi límite y quiero hacerlo de la mejor manera. Tal vez ahí podría decir, ahora sí soy la mejor que estuvo en un Mundial, que ganó muchos trofeos con Chivas y en Concacaf y también jugar fuera es uno de mis límites que quiero en algún momento cumplirlos”, declaró en palabras para EFE.

Además, Cervantes levantó la voz y pidió que los clubes demuestren mayor compromiso con el futbol femenil y sigan invirtiendo para que pueda seguir creciendo el balompié nacional, ya que hay clubes que aún mantienen carencias.

“No solo los equipos; también las empresas deben ver que el futbol femenil está funcionando y está evolucionando. Falta más de apoyo, no solo de nuestro club sino de otras empresas (…) Pasa mucho también con otros equipos que no tienen todo el apoyo. Siguen siendo las mismas carencias de hace cinco años y la Liga ha mejorado un 60-70 por ciento de lo que antes era. Siento que todavía los equipos no están parejos”, concluyó.