Tano Spinelli aseguró que no quiere perder el invicto con Chivas Femenil en el Apertura 2023

Chivas Femenil recuperó la memoria y se mantiene como una maquinaría casi perfecta en el Apertura 2023 y consiguió una nueva victoria este domingo ahora sobre FC Juárez gracias a un doblete de Licha Cervantes, por lo que el entrenador Antonio Spinelli desea seguir mejorando para alargar su invicto al frente de las rojiblancas.

El estratega argentino ha dirigido nueve partidos en el Circuito Rosa, en donde presume seis triunfos y tres empates, por lo que aún no conoce la derrota en la Liga Mx, racha que desea alargar lo más que se pueda, aunque admitió que no prioriza eso, sino que su equipo siga mejorando jornada a jornada.

“Un amigo dice que cada partido que mantienes el invicto, estás más cerca de que se te rompa, porque en algún momento puede suceder. Nadie se levanta en la mañana diciendo: ‘hoy quiero que mi equipo pierda el invicto para no llevar esa sobrecarga’. Uno tiene que ser responsable del compromiso que tiene adelante, y estamos en un equipo que cuando empata nos duele, que cuando empata la afición no está contenta.

“Cuando el equipo gana y lo hace sin el sostenimiento de la idea, también nos molesta. Sabemos que la perfección no existe, entonces trabajamos en buscar la excelencia (…) Me quedo en eso, en ir perfeccionando para que ese invicto no se corte, pero sabiendo que es un juego y algunas cosas van a salir y otras no”, explicó el Tano en conferencia.

¿Cuándo jugará Chivas Femenil contra Querétaro en la jornada 10 del Apertura 2023?

El Rebaño disputará otro partido en la cancha del Estadio Akron, por lo que las dirigidas del Tano Spinelli tratarán de aprovecharlo cuando reciban a las queretanas el próximo sábado 9 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.