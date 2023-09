CONFIRMADO: ¿Por qué no juega Pocho Guzmán con Chivas contra Rayados de Monterrey?

Chivas volvió a generar revuelo entre su afición debido a la ausencia del capitán rojiblanco Víctor Guzmán en la alineación e inclusive entre las opciones de reemplazo para Veljko Paunovic para el duelo contra Rayados, por lo que en Rebaño Pasión te contaremos los detalles de la ausencia del mediocampista.

Tras darse a conocer que el Pocho no aparecía entre los 21 elementos disponibles por el serbio para encarar el compromiso de la jornada 7 contra Monterrey, comenzaron a circular diversas versiones que iban desde que el timonel rojiblanco le descartó por su mal momento futbolístico hasta que había quedado fuera por asuntos personales.

Sin embargo, la realidad es que el mediocampista con el dorsal 5 del chiverío no pudo participar en el compromiso debido a que durante la semana presentó una dolencia en la pierna derecha, misma que no aminoró previo al compromiso, por lo que se decidió no arriesgarlo y darle descanso.

El cuerpo médico del Guadalajara tratará de aprovechar al máximo el receso futbolístico de la próxima semana por la Fecha FIFA para ponerlo a punto y pueda estar disponible para Paunovic para el duelo contra el América.