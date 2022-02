Tapatío no solamente debe ser formador de talento para Chivas, sino que para el atacante rojiblanco, Paolo Yrizar, el equipo juvenil del Rebaño Sagrado debe de aspirar a ser campeón de la Liga de Expansión, aunque sabe que para ello no deben precipitarse e ir paso a paso.

“Es ir partido a partido, es muy temprano para decir, pero tenemos que estar mentalizados de vernos campeones. Obviamente tenemos que ir paso a paso, pero si no nos vemos campeones no tendríamos nada qué hacer aquí. Es nuestra meta, pero debemos ir tranquilos, con humildad”, declaró en entrevista con Rebaño Pasión.

El máximo goleador del equipo y de la división de plata destacó la transformación que está teniendo el equipo después de que el semestre anterior terminara en los últimos lugares de la tabla general, por lo que ahora aspiran a conseguir el campeonato.

“Hemos ido de menos a más. Tapatío tenía torneos en los que a lo mejor no se daban las cosas, pero hicimos muy buen arranque, tenemos que pensar ir paso a paso, partido a partido, pero ¿por qué no pensar en levantar una copa?, ¿por qué no pensar en alzar la mano? Porque para eso está Tapatío, para formar jóvenes y que la cantera tome más experiencia en Liga de Expansión y buscar un lugar en Primera, pero sí debemos de ir paso a paso”, culminó.

¿Cómo le va al Tapatío en este Clausura 2022?

El equipo dirigido por Ricardo Cadena marcha como líder absoluto de la competencia con 19 puntos, con cinco unidades de diferencia de Atlante, su más cercano perseguidor. Además los rojiblancos poseen a la ofensiva y la defensiva más poderosa del certamen.