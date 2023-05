El ambiente en el interior de la institución de Chivas se transformó radicalmente con respecto a la semana anterior, ya que en diversas categorías el Guadalajara había logrado amarrar su calificación a la Liguilla; sin embargo, sus participaciones no fueron las más adecuadas en dicha instancia.

En las fuerzas básicas del Guadalajara, la filial Sub 20 cayó eliminada en Semifinales frente al conjunto del Pachuca, mientras que la Sub 18 sufrió del mismo destino contra Rayados que lo superó en el juego de Vuelta al golearlo por marcador de 4-0. Por su parte, el representativo Sub 14, también quedó fuera en la fase final.

Sin embargo, esas no fueron las únicas desgracias que vivió el conjunto tapatío en esta semana, ya que la Sub 18 de Chivas Femenil también fue eliminada en Cuartos de Final al sucumbir por marcador de 0-2 contra el Pachuca pese a ser uno de los máximos favoritos a llevarse la corona.

El único equipo de la estructura de fuerzas básicas del Rebaño que ha logrado avanzar a la Final de su categoría ha sido el Tapatío en la Liga de Expansión, quien se instaló en el duelo por el título al vencer al Atlante en la cancha del Estadio Jalisco por marcador de 1-0 con anotación de Juan Brigido.