José de Jesús González, delantero del Club Deportivo Tapatío, confesó la noche del sábado su clave personal para minimizar la crítica destructiva y poder ser la figura protagónica con el gol en la prórroga que les dio el título del Torneo Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX y lo trasladó también a su paso por las Chivas de Guadalajara.

El espigado atacante del filial del Rebaño Sagrado platicó en exclusiva con Karina Herrera, corresponsal de TUDN y aún sobre el césped del Estadio Akron, reveló que es: “increíble, la verdad, es uno de los mejores momentos de mi vida, tu me has visto desde niño, desde Leones Negros“.

El Tepa González reconoció que “sabía que algún día mi momento iba a llegar, increíble que pueda ser con el equipo que amo, el de mis amores y la verdad que hacer historia, Chris (Engelhart) también anotó su gol, es un momento increíble para todos. Estoy muy orgulloso de mi equipo, se lo merecen“. Añadió que “luchamos hasta el final y mira, acá esta (medalla). Ahora toca el campeón de campeones y vamos a ir a muerte por el (título)“.

El mensaje del Tepa González tras el título

El delantero del filial rojiblanco envió un recado tras los cuestionamientos y advirtió que “así es la vida, pero no hay que dejar de insistir. Es un mensaje claro de que hay que perseverar hasta el final y los resultados se están dando; mi madre me ha visto desde niño, qué increíble que la vida me permita compartir estos momentos con mi familia“.

La clave de Tepa González ante las críticas

González, criticado también durante su pasantía por el primer equipo del Guadalajara, reconoció sobre los cuestionamientos que: “Eso es normal, obviamente, no te van a criticar si no eres centro delantero o portero, así es esto“. Argumentó que “y más con una camiseta que pesa tanto como la de Chivas, es normal, yo estoy acostumbrado y vivo con eso“. Confesó que su clave, “es que tengo una buena actitud emocional para sobreponerme y mira, estaba todo acalambrado al minuto 90 y tuve que meter el gol al 100“.