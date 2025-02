Este sábado, en la victoria de Chivas Sub-23 sobre Querétaro, se dio un particular debut en el conjunto rojiblanco. Brandon Rodríguez, atacante de 21 años, ingresó en lugar del lesionado Fidel Barajas. Lo curioso es que este humilde jugador llega desde Tepatitlán y hasta hace un año se dedicaba a la albañilería y a la talacha.

Atacante de gran velocidad y surgido en Racing de Veracruz, Brandon Rodríguez trae detrás una emotiva historia de superación. Hizo Fuerzas Básicas en los Tiburones Rojos de Veracruz, pero durante varios años estuvo sin institución. Para generar ingresos, recurrió a jugar en la talacha y hasta se dedicó a la albañilería.

Luego de lo que fue su estreno con la playera rojiblanca en la categoría Sub-23, Brandon Rodríguez recibió numerosas felicitaciones de parte de sus allegados, quienes vieron de cerca el esfuerzo y la perseverancia que tuvo el atacante hasta poder cumplir su sueño.

“Recuerdo que en el 2018 te fuiste a un campamento de Chivas y te quedaste fuera en el último filtro. Te escuché varias que te querías rendir, pero sin embargo tu familia y Dios no te abandonó y te dio fuerzas. Después de siete años lo lograste. Estoy orgulloso de tí porque tu sabes lo que sufriste y luchaste para lograrlo”, reza una de las felicitaciones más emotivas, de parte de Irving Rodríguez.

De la talacha a Chivas

Meses atrás, cuando se unió a las filas del Tepatitlán, Brandon Rodríguez dio detalles de su emotiva historia de superación: “Yo ya lo daba por perdido, ya que allá me dedicaba a lo que se conoce como la talacha. Me empecé a rolar con gente que ya traía recorrido allí. Yo ya me había resignado, tenía gastos, deudas y de ahí sacaba. Jugaba de a cuatro o tres partidos diarios”, explicaba.

“Llegó un punto en el que hasta de diciembre a mayo estuve trabajando de albañil y muy pesado la verdad. Yo ya había dado mi vida futbolística al vacío, pero gracias a Dios dije me voy a sacrificar por el último tren, no me voy a bajar“, detalló Brandon Rodríguez en aquel video para las redes de Tepatitlán.

Hoy, luego de superar varios obstáculos, el atacante de 21 años nacido en Veracruz cumple su sueño de unirse a las filas del Rebaño Sagrado, donde había estado muy cerca de quedar años atrás. Sin dudas, un premio por no bajar los brazos y perseguir sus metas.