El Club Deportivo Tapatío, filial de las Chivas de Guadalajara, atraviesa una etapa de desconcierto en cuanto a su futuro en la Liga de Expansión MX tras la renovación de las Fuerzas Básicas al ampliar la categoría Sub20 a Sub23, pero este domingo sorprendió a muchos aficionados rojiblancos la emotiva despedida de uno de los pilares en los títulos recientes.

La filial de desarrollo del Rebaño Sagrado se encuentra en una enorme incertidumbre tras conquistar el título del Clausura 2023 y el Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX, luego que la Liga MX anunciara el cambio de las categoría juvenil (Sub20) y ampliarla a olímpica (Sub23), cuya Selección Nacional ahora entrena su extécnico, Gerardo Espinoza.

Chivas Tapatío de la mano de Gerardo Espinoza se alzó con el Clausura 2023 tras superar al Atlético Morelia en la Gran Final y luego superó al Atlante en el Campeón de Campeones, para conquistar los primeros títulos de su reaparición en 2020 con la naciente Liga de Expansión MX. Solo tres años después, atraviesa una etapa de incertidumbres tras la desaparición de otras filiales como Raya2 y Pumas Tabasco.

¿Será este el fin de Chivas Tapatío?

El proyecto del Club Deportivo Tapatío, con la modificación de las Fuerzas Básicas al pasar de Sub20 a Sub23 se tambalea, porque su objetivo se centraba en extender el desarrollo a Primera División de esos elementos que abandonaban las granjas al dejar de ser juveniles. Algo que ahora podrán continuar en la modalidad de categorías menores.

La emotiva despedida de Chris Engelhart

Christopher Engelhart festeja con el trofeo de Campeón de Campeones 2023 (Mauricio Salas/JAM MEDIA)

El mediocampista michoacano, de 23 años de edad, llegó a Chivas Tapatío para esta temporada de la Liga de Expansión MX en calidad de cedido desde Toluca. El volante tras sólo un año en el redil se despidió con un emotivo mensaje: “Mi Tapa querido, me duele despedirme pero me voy feliz de quedar en tu historia. Me voy con muchos aprendizajes y amistades, gracias a todo el club y sus integrantes por haberme hecho sentir en casa desde el día 1. Les deseo lo mejor y se que seguirán cosechando triunfos“.