Tapatío vs. Jaiba Brava: En qué canal ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Fecha 3 del AP24

El Club Deportivo Tapatío, filial de las Chivas de Guadalajara sostendrá su primer partido del Torneo Apertura 2024 dentro de la Liga de Expansión este viernes cuando le haga los honores a la Jaiba Brava en un partido correspondiente a la Jornada 3, donde los rojiblancos buscarán mantener el buen momento.

El equipo que funge como la base de los canteranos del Rebaño Sagrado viene de vencer a Morelia con un contundente 4-1 que los coloca en la parte alta de la tabla general en el inicio del Apertura 2024, donde las actuaciones de jugadores como Daniel Flores y Benjamín Sanchez han sido las gratas revelaciones para la escuadra que dirige Arturo Ortega.

Después de los dos primeros partidos jugando fuera de casa, será este viernes cuando se presenten por primera vez ante su afición contra el equipo de Tampico que no conoce el triunfo en lo que va de la campaña, sin embargo tampoco ha perdido al sumar dos empates contra Venados de Mérida y frente a Morelia.

Tapatío vs. Jaiba Brava: ¿ A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3?

Tapatío sostendrá su partido de la Fecha 3 este viernes 9 de agosto, el compromiso tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Akron con la firme convicción de que el conjunto local logre otros tres puntos que los mantenga entre los primeros lugares de la tabla de posiciones, ya que actualmente están en el subliderato solo por debajo de Mineros de Zacatecas con cuatro unidades.

Los rojiblancos viene de vencer a Morelia. Foto: Imago7/Carlos Cuin

La mala noticia para la afición de los rojiblancos es que el duelo no se podrá seguir por TV abierta y tampoco por todos los sistemas de cable como es una costumbre, ya que únicamente se podrá observar en la señal de Hi Sports que no se encuentra en todas las empresas de TV restringida.

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

“El antecedente más reciente entre ambos fue el 30 de enero de 2022, cuando el Tapatío recibió en el Akron a los de Tamaulipas. Aquel partido concluyó en victoria de los Rojiblancos por 2-1, gracias a los goles de Miguel Gómez y Paolo Yrizar”, fue parte de lo que publicó el portal del Rebaño.