Como se sabe, el Estado de Guerrero fue arrasado por el huracán Otis, por lo que todos los clubes de la Liga MX han comenzado a realizar una colecta para ayudar a los damnificados. Debido a esto, Amaury Vergara dio a conocer como se puede colaborar cuando Chivas reciba a Cruz Azul en el Estadio Akron. Sin embargo, tras el anuncio, aficionados Rojiblancos aparecieron para exigirle al dueños del club soluciones para que el equipo salga de este mal momento.

Desde su eliminación en la Leagues Cup 2023, el Rebaño Sagrado no volvió a mostrar el buen juego que lo llevó a estar en una Final de Liguilla. Desde que pisó suelo mexicanano sumó 12 puntos de 36 posibles. A esto hay que sumarle que no ganó durante seis encuentros consecutivos, entre los que encuentra la derrota por 4-0 ante América.

Por otro lado, esto parecía haber quedado atrás debido a que Chivas superó a Atlas por 4-1 y Puebla por 2-0 en su casa. Sin embargo, llegó Tigres y el Rebaño Sagrado perdió nuevamente por cuatro goles de diferencia. En otras palabras, ante la primera prueba de fuste el equipo de Veljko Paunovic se cae.

Debido a esto, la afición está cansada, enojada y frustrada con jugadores, cuerpo técnico y directiva. En especial contra Amaury Vergara ya que los fanáticos entienden que él es uno de los principales responsables de lo que hoy está viviendo el club de sus amores.

Amaury Vergara criticado en redes tras pedir apoyo para ayudar al Estado de Guerrero. (Foto: TW / Amaury Vergara)

Es más, esta tarde los aficionados volvieron a apuntar contra él cuando compartió información sobre la colecta que hará el Guadalajara para ayudar a los afectados por el huracán Otis. Allí, varios seguidores del Rebaño Sagrado no dudaron en exigir la salida de Miguel Jiménez, en criticar el poco profesionalismo de los jugadores y en exigir inversión para mejorar la plantilla.

¿Está equivocada la afición de Chivas?

No hay dudas de que Chivas se encuentra nuevamente en una crisis deportiva y está lejos de la versión que mostró para ser subcampeón en la Liguilla del Clausura 2023. Debido a esto, todo parece ser una catástrofe ante una derrota ajustada o un simple error en un juego por la Liga MX.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con las críticas que recibe Amaury Vergara? ¿Estás de acuerdo con las críticas que recibe Amaury Vergara? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

Sin embargo, los aficionados no están equivocados al momento de criticar debido a que son constantes los mismos errores en jugadores, cuerpo técnico y directiva. En los últimos cinco años son contados los jugadores que elevaron el nivel del equipo. No hay torneo en el que no trascienda una nueva indisciplina de parte de los futbolistas. Y este el Wacho Jiménez u otro portero, el Guadalajara no tiene un guardameta que de seguridad desde que estuvo Rodolfo Cota.

¿Por dónde ver Chivas vs. Querétaro?

Por otro lado, esta noche Chivas debe ganar para que no se alejen los puestos de clasificación directa de la Liguilla. Debido a esto debe quedarse con los tres puntos cuando visite a Querétaro por la jornada 15 del Apertura 2023 de la Liga MX a las 19:00 del Centro de México. El juego se podrá ver por Fox Sports 2 o Vix Premium en México, mientras que en Estados Unidos por Fox Sports Premium.

Así estallaron los fanáticos contra Amaury Vergara