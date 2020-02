"¿18 minutos y ya voy a salir? ¡No!": "Chapito" habló del corte en su frente

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, compareció la mañana de este martes a la conferencia de prensa en la ciudad deportiva de Verde Valle, luego de engalanar el once ideal de la séptima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y se refirió a su valiente actuación del viernes en Tijuana, donde terminó el encuentro con un venda en su frente.

El zaguero rojiblanco analizó que "se siente bonito el apoyo de la gente, pero yo siempre he sido una persona muy ecuánime. No eres el más bueno cuando estás arriba ni el peor estando abajo. Me mantengo en una línea, trato de ser mesurado, porque sé que lo bueno adula, endulza y a veces te saca de la realidad, yo trato de mantenerme en foco, estar concentrado en lo que me toca y tratar de disfrutar tanto momentos buenos como malos y seguir adelante".

�� Cambió los abucheos por aplausos. “Se siente bonito el apoyo, pero siempre he sido ecuánime. No eres el más bueno cuando estás arriba ni el peor estando abajo. Lo bueno endulza y te saca de la realidad, yo me enfoco en disfrutar momentos buenos y malos”: @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/Ihi4aRwQuv — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 25, 2020

El lateral derecho de los rojiblancos, quien casualmente regresaba a la plantilla tapatía para el compromiso en Tijuana al superar una lesión sufrida en la Copa MX y que lo alejó durante 21 días de las canchas, protagonizó una desafortunada jugada a los 16 minutos y en la que resultó con una cortada en su frente, aunque se mantuvo en el campo con una venda para frenar la hemorragia y ese desempeño le valió la nominación a la alineación estelar de la fecha.

¡IMÁGENES NO APTAS PARA GENTE SENSIBLE!#XolosxFOX La impresionante herida sobre la frente del 'Chapo' Sánchez por la patada que Mauro Lainez le dio en la cabeza y que le generó la tarjeta roja al jugador de Tijuana...



¿Era digna de expulsión? pic.twitter.com/GNQHahlPgK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 22, 2020

El "Chapito" Sánchez, quien asistió a una conferencia que tradicionalmente realizaba el entrenador de los tapatíos Luis Fernando Tena, habló de su episodio trágico en el Estadio Caliente y reconoció que tras volver de una lesión "traté de ir poco a poco, ahí me pasaron la patada y dije: no, ¿18 minutos y me voy a salir?, ¡no! Traté de seguir concentrado, de seguir dando lo mejor de mi y gracias a Dios se pudo conseguir el resultado".

.@_JESG17 habla sobre su lesión en la frente y su continuidad en @Chivas, donde ha jugado desde que debut.#DuroDeMarcar pic.twitter.com/f9VxVISURI — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) February 25, 2020