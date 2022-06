25 cosas que no sabías de Chivas: Las traiciones más dolorosas que sufrió el Club Guadalajara en la historia del futbol mexicano

El Club Deportivo Guadalajara, más conocido mundialmente como las Chivas, cuenta con una centenaria historia repleta de triunfos y de momentos inolvidables que lo convirtieron en uno de los equipos más grandes del futbol mexicano, pero también posee una gran cantidad de episodios tristes y dolorosos. Por ello, Rebaño Pasión te presenta 25 traiciones que golpearon muy fuerte al conjunto rojiblanco.

El Rebaño Sagrado, un especial mote que se ganó el club tapatío en el siglo pasado, es una de las instituciones más tradicionales y prestigiosas en la historia de la Liga MX. Más allá de su rico palmarés, de los centenares de trofeos que exhibe en las vitrinas de su ostentoso museo en el Estadio Akron de la Perla Tapatía, el club de puros mexicanos cuenta con más de 40 millones de seguidores en todo el planeta y ese es su principal activo, aunque algunos casos muy famosos hayan traicionado esa grandeza.

Las 25 traiciones que más hondo calaron en Chivas

El Negro Sandoval fue uno de los mejores pagados por Chivas en 2004 (JAM media)

25 Luis Alonso Sandoval: De promesa en Verde Valle a estelar refuerzo de América

El futbolista formado en Chivas llegó a Coapa como una estrella (Club América)

El Negro Sandoval deslumbró a todos en 2002, con apenas 21 años de edad y fue considerado como una de las máximas promesas de las Chivas durante varias temporadas. Sin embargo, su intermitente desempeño y constantes indisciplinas cansaron a Jorge Vergara, quien tras convertirlo en uno de los mejores pagados del club en 2004, lo despidió un año más tarde. En 2010 fue anunciado como refuerzo estelar del América y a pesar que su paso por Coapa fue bueno, una vez más los asuntos extra cancha terminaron por afectar su carrera deportiva.

24 Pedro Pineda: Otro talento de Verde Valle que brilló en Coapa

Pineda tuvo una temporada inolvidable con las Águilas en la 96-97 (JAM media)

El talentoso mediocampista tapatío, surgido de las Fuerzas Básicas de las Chivas y que estuvo muy cerca de jugar con el AC Milan en la Serie A de Italia, disfrutó de una de las mejores etapas de su carrera deportiva con la playera azulcrema del Club América en la temporada 1996-97, cuando anotó hasta 14 goles.

Pedro Pineda estuvo muy cerca de brillar en Italia (Mediotiempo)

23 Benjamín Galindo: La estrella de Chivas que dirigió al Atlas

El Maestro Galindo dirigió al Atlas en 2011 (JAM media)

El mediocampista ídolo de las Chivas, luego de su sorpresivo traspaso desde Tampico-Madero, cumplió una brillante carrera en Guadalajara. Ya como entrenador, las oportunidades que aparecieron no fueron las esperadas y debió traicionar el principio del Rebaño, para entrenar a equipos como Cruz Azul y el Atlas. El Maestro, a pesar de ellos, es todavía una de las figuras más queridas y recordadas por los chivahermanos.

22 Ramón Ramírez: La intempestiva venta de un ídolo al América

El ídolo de las Chivas llegó a Coapa de forma sorpresiva en 1999 (Club América)

Ramón Ramirez es uno de los más criticados, siendo ídolo en Chivas, en una primera etapa de 1994 a 1998, vistió en los colores de América en 1999, anotando solamente tres goles. Volvió al Guadalajara del 2002 al 2004. Sin dudas, el traspaso del nayarita ha sido quizá la transferencia directo que más lastimó tanto a Azulcremas como a rojiblancos. La joya de Chivas aceptó la oferta del América (¿en qué estaban pensando todos los involucrados?) para decepción de los seguidores del rebaño, así como un gran disgusto para la nación Azulcrema por meter a nuestras filas a un jugador plenamente identificado con el archienemigo, su ídolo máximo del momento.

21 José Manuel de La Torre: La injusta salida para traer a Matías Almeyda

El Chepo contó la forma en que fue traicionado para su salida (JAM media)

José Manuel de la Torre, estratega que conquistó el título en el Apertura 2006 con el Rebaño y que en 2015 concluyó prematuramente su segundo ciclo en la escuadra rojiblanca, recordó que su despido fue sorpresivo pese a las cláusulas que tenía su contrato, todo esto para gestar la llegada de Matías Almeyda, una maniobra orquestada por José Luis Higuera. El Checo reveló a TUDN que "el proyecto, los objetivos estaban muy claros. Estaban escritos en mi contrato, lo que podía pasar, cómo podía pasar y los procesos que íbamos a soportar para seguir adelante en lo que se había armado. Se truncó muy rápido. Les dije: no hay problema, para eso está mi contrato. Por dónde viene y cómo viene, ya lo sabía desde la fecha 2 cómo venía todo. Cuando lo hice ver me dijeron que estaba loco y la gente sabe quién fue y no hay problema".

20 Joel Sánchez: Su préstamo al America

El Tiburón Sánchez es una leyenda rojiblanca que pasó por Coapa (Telemundo)

Una peculiar sonrisa le dio su apodo al Tiburón, quien estuvo en Chivas entre 1991 y 1999, cuando pasó al América de 1999 a 2000, para volver al cuadro tapatío de 2001 a 2003. Fue uno de los defensores mexicanos más famosos durante la década de los noventa y a pesar que su paso por Coapa fue efímero, deslumbró a propios y extraños llegando a ser pedido de la afición para regresar. Sin embargo, una vez que volvió de su préstamo, se quedó por varios años en el redil hasta su retiro.

19 Oswaldo Sánchez: Un canterano de Atlas que brilló en Chivas y es ídolo en Torreón

San Oswaldo se formó en Atlas, destacó en América y brilló con Chivas (JAM media)

El emblemático San Oswaldo Sánchez fue portero del club América entre 1996 y 1999, después brilló con Chivas en un periodo de 1999 al 2006, eso sin contar que fue formado por uno de los grandes rivales del Guadalajara: Atlas, entre 1993 y 1996. Sus destacadas actuaciones como rojinegro hicieron que las Águilas lo fichara en 1996 y sus actuaciones providenciales le hicieron acreedor al mote de San Oswaldo, quien prometía ser otro arquero de época en Coapa. Sin embargo, para el Invierno 1999 cambió drásticamente de bando y pasó a Guadalajara, donde ofreció los mejores años de su carrera. Luego del título de 2006, se marchó a Santos Laguna.

18 Francisco Rodríguez: Volvió de Europa y se fue al América

Rodríguez volvió de Europa para jugar con el eterno rival de Chivas (JAM media)

Maza Rodríguez se formó en Chivas y jugó como rojiblanco de 2002 a 2008, triunfó en Europa con PSV Eindhoven (Holanda) y VfB Stuttgart (Alemania), para después regresar a México y dejar a todos estupefactos al firmar con las Águilas del América en 2013. Con ambas instituciones fue campeón de la Liga MX.

17 Fernando Quirarte: El ídolo que jugó y dirigió al Atlas

El ídolo de las Chivas fue entrenador y jugador del Atlas (JAM media / Twitter)

Fernando Quirarte se inmortalizó con la playera rojiblanca de las Chivas como el Sheriff, un mote que se ganó por su férreo desempeño como central y no dejar escapar atacante alguno en su área. Pero tras su ciclo en Guadalajara se marchó a la acera de enfrente y jugó con los Zorros entre 1987 y 1989, mientras que Atlas le dio una de sus primeras oportunidades de dirigir al estar en su banquillo entre 2002 y 2003. De hecho, se especula que el equipo que siempre ha amado el Sheriff es el Atlas.

16 Matías Almeyda: La movida de Higuera para sacarlo y dominar Chivas

Higuera sacó a Almeyda de Verde Valle para asumir todo el control en Chivas (IMAGO7)

José Luis Higuera, durante algunos años director general de las Chivas, fue culpado de la debacle que atravesó el Club Guadalajara tras la salida del entrenador argentino Matías Almeyda en 2018 y luego se conoció la movida que realizó, primero para traerlo en lugar del Chepo de la Torre firmado por su primo Néstor de la Torre y luego, para sacarlo del redil y asumir el poder completo del plantel tapatío. El técnico ganó cinco trofeos en sus tres años en Verde Valle entre 2015 y 2018.

15 Oribe Peralta: El último fichaje de Higuera que traicionó a Chivas

Oribe Peralta fue la contratación más criticada de Higuera (JAM media)

El último traspaso directo, al momento, realizado entre Águilas y Chivas. El llamado Cepillo Peralta, extrañamente, se volvió un referente para gran parte de la afición Azulcrema que se sintió afectada tras su paso inesperado y sorpresivo al acérrimo rival. En el redil lamentaron su incorporación, ya que desde su último año como americanista se veía venir su debacle como jugador profesional, que se criticó hasta su salida.

14 Jair Pereira: Un sacrificio traicionado con su salida

Pereira fue traicionado por la directiva rojiblanca al salir tras rebajar su salario (JAM media)

Jair Pereira fue uno de los últimos capitanes de las Chivas en la era de Matías Almeyda, pero en algunos momentos se convirtió en obstáculo de liderazgo dentro del vestidor para la directiva, que luego de convencerlo de rebajarse el sueldo de forma considerable, para renovar su contrato y pensar en su retiro con la playera rojiblanca. El alto mando del Guadalajara, liderado, por José Luis Higuera prescindió de sus servicios de manera intempestiva para traer dos nuevos centrales con altos salarios: Antonio Briseño y la vuelta de Oswaldo Alanís.

13 Víctor Guzmán: Canterano de Chivas y fan confeso de Atlas

El Pocho Guzmán habría revelado su afinidad con Atlas (JAM media)

El mediocampista canterano del Guadalajara volvió a Chivas en 2020 pero su traspaso fue cancelado por un escándalo de dopaje que lo regresó a Pachuca y desde entonces, ha revelado su afición por el eterno rival de ciudad: Atlas.

12 Arlett Tovar: Salió de Chivas Femenil al Atlas

La defensora de las Chivas ahora jugará como rojinegra (Atlas)

La defensora de las Chivas de Guadalajara en su primer título conquistado en 2017 abandonó el redil para cruzar la acera y ahora vestirá de rojinegra en la Liga MX Femenil.

11 Omar Bravo: La ilógica salida de un ídolo al Atlas

Bravo llegó a ser capitán de Atlas en el Apertura 2013 (JAM media)

El histórico goleador del Guadalajara llegó para jugar con los Rojinegros del Atlas, en los torneos Clausura y Apertura 2013, en los que marcó 13 goles con la rojinegra. Con Chivas, es el futbolista que más goles anotó y superó en su tercer ciclo como rojiblanco a Salvador Reyes como el máximo anotador del Club Deportivo Guadalajara. Hizo un total de 132 goles en sus tres etapas como atacante de la institución rojiblanca.

10 Janelly Farías: "Chiva desde la cuna" se va al América

Farias al no ver oportunidades en Chivas se marchó al América (JAM media)

La defensora central llegó a Chivas con una historia de ser aficionada rojiblanca por su padre, pero luego de cosechar algo de fama y llevar sus conferencias motivacionales y de vida hasta Harvard, perdió muchas oportunidades en la cancha con el Guadalajara. Por lo que solicitó su salida de la institución y se marchó nada menos que al América.

La defensora llegó a Chivas con una emotiva historia (Chivas)

9 Rodolfo Pizarro: La inesperada venta de un ídolo en ascenso

Rodolfo Pizarro estuvo apenas tres torneos en Chivas (JAM media)

El mediocampista Rodolfo Pizarro llegó al redil para el torneo Clausura 2017 y conquistó el título de la Liga MX ese mismo torneo con los rojiblancos, por lo que se ganó muy rápido el aprecio de la afición chivahermana, que vio con suma sorpresa su repentina venta en el verano de 2018 tras apenas tres semestres con las Chivas, todo orquestado en un plan que se basó en sacar a todos los elementos de confianza que había dejado Matías Almeyda en el redil.

8 Pedro Fernández: El cantante tapatío fiel seguidor del América

Fernández ha revelado en varias ocasiones su afinidad por América (Univisión)

Sin ser un apasionado del futbol de México, Pedro Fernández dejó ver varias ocasiones su amor a los colores del América. La primera vez que se supo a que equipo de la Liga MX le iba el cantante nacido en Guadalajara, fue cuando era protagonista de una telenovela y su personaje le iba al América. Tan convincente fue su actuación, que los periodistas le preguntaron a qué equipo le iba y dijo que él también era fiel seguidor de las ‘Águilas’.

Pedrito Fernández es un ferviente seguidor de las Águilas (Archivo)

7 Playera verde limón de 2008: Uno de los peores diseños de Reebok

Chivas vistió este horrendo uniforme en su visita a Morelia en 2008 (Mediotiempo)

Solo a una mente brillante se le ocurrió la grandiosa idea de cambiar los colores rojiblancos por los albiverdes limón, lo cual fue presa de severas criticas como una de las camisetas más polémicas de Chivas. El short en color negro terminaba por darle una falsa identidad a Guadalajara en el Apertura 2008, año en que utilizaron esta camiseta en algunos partidos.

Chicharito modeló la versión naranja de 2009-10 (Chivas)

6 Jorge Vergara: Su intento de cambiar el escudo en 2010

Vergara promovió el extraño escudo del club Guadalajara (Chivas)

Otra traición a la institución fue en 2010, cuando Jorge Vergara quería cambiar el escudo y debió claudicar en su pretensión ante la presión ejercida por los chivahermanos.

La afición rojiblanca estuvo en contra del escudo (Archivo)

5 Tania Morales: La primera capitana que se suma al Atlas

La excapitana de Chivas ahora forma parte del Atlas Femenil

La atacante y capitana de las Chivas en su primer título del Apertura 2017 fue anunciada como nueva jugadora de Atlas Femenil para el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

4 Playera rosa del Apertura 2021: La peor decisión de Puma

Chivas vistió de rosa en un partido disputado en octubre de 2021 (IMAGO7)

Uno de los más cuestionados modelos de la marca alemana Puma en su gestión para las Chivas de Guadalajara fue la equipación rosa que lució el Rebaño en su visita a Tigres UANL en el Apertura 2021. El otro, más reciente, fue el que no portaba el escudo y que causó la furia de la afición chivahermana.

La playera de Puma fue duramente cuestionada (JAM media)

3 Sergio Pérez: El astro tapatío de Fórmula 1 aficionado al América

Checo Pérez siempre ha sido aficionado al América (JAM media)

Sergio Checo Pérez no ocultó su pasión por el futbol y menos el amor hacia el América, luego de ser consultado por su razón para ser aficionado de las Águilas y no a las Chivas, su respuesta fue simple, refirió que sí sabe de futbol. Esto, a pesar que uno de sus más grandes amigos es Javier Hernández, canterano estrella del Rebaño, de quien afirmó que "Chicharito es también de Guadalajara, así que tenemos amigos comunes. Se fue a vivir a Europa, a jugar para el Manchester United, al mismo tiempo que yo empezaba en la Fórmula Uno. Fue bonito el que comenzásemos nuestras carreras juntos", declaró al portal de Red Bull Racing.

2 Roberto Gómez Bolaños: Chespirito deja de irle a Chivas y se va al América

Bolaños se cambia al América por el apoyo que le muestra el club (Televisa)

"Yo le voy al América primero antes que él y después todo cambia, ya que él le iba a Chivas", reveló Roberto Gómez Fernández en entrevista con Javier Alarcón. "Cuando filma El Chanfle necesita jugadores profesionales y tiene enlace con diferentes equipos, especialmente con América y el Guadalajara, tuvo experiencias negativas y muy positivas con el América".

1 Saúl Canelo Álvarez: Cambia Chivas por Atlas

El Canelo asistió al Estadio Jalisco con la playera de Atlas (IMAGO7)

La más reciente y dolorosa de las traiciones las protagonizó el boxeador mexicano del momento y quien siempre se había identificado con las Chivas de Guadalajara, pero se apareció en el Estadio Jalisco con una playera del Atlas para la final. ¡Imperdonable!

Canelo se identificó con Chivas desde sus inicios (Archivo)

