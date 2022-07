Ricardo Cadena sobre Mozo y Ormeño apostando en un casino: No me extraña

Para el Club Guadalajara no fue la noche que esperaban el viernes pasado, ya que la derrota contra la Juventus 2-0 pudo ser un mejor resultado debido al funcionamiento que mostraron en la segunda parte donde estuvieron cerca de emparejar el marcador, sin embargo el técnico Ricardo Cadena se dio tiempo para aclarar el tema de los videos que se filtraron antes del compromiso donde Alan Mozo y Santiago Ormeño aparecen apostando en un casino.

El estratega del Rebaño Sagrado manifestó su postura respecto a las grabaciones de Ormeño y Mozo que causaron todo tipo de comentarios en redes sociales, pues a algunos aficionados les pareció indignante que el atacante no había debutado y ya estaba jugando en un casino con el uniforme rojiblanco. Pero Cadena reveló que incluso le pareció muy poco que solo apareciera un video, pues él también estuvo en medio de ese lobby.

“Estando hospedados en un hotel como éste, donde pasas y en el lobby está un casino yo pensé que hasta iba a haber más videos porque todos hemos caminado por ahí, mi familia y yo estábamos ahí, vino familia a saludarme y caminé por ahí, me encontré a mucha gente y me tomaron fotos, incluso me grabaron videos y pensé que iban a salir por ahí, pero bueno no me extraña”.

“Estamos en una ciudad donde la mayoría de los hoteles tienen casino y los jugadores son seres humanos y pueden salir a caminar o después de la comida les doy media hora para que caminen y en esta ciudad es algo normal, para mí no hay nada que me extrañe”, comentó Cadena, luego del encuentro amistoso frente a la Vecchia Signora donde por fin debutó Santiago Ormeño.

Satisfecho con el resultado ante la Juventus

Por otra parte, el timonel de Chivas aseguró que se va satisfecho por el funcionamiento que mostraron sus jugadores, sobretodo en la segunda parte, ya que los elementos que arrancaron el duelo, que por lo regular no son titulares, también mostraron una cara competitiva que lo hizo darse cuenta de que tiene muchas opciones para ir modificando sus siguientes alineaciones.

