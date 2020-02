Aclaran el polémico caso del "Chicote" Calderón en Chivas

Cristian Calderón, defensor de las Chivas de Guadalajara, incurrió el domingo en un episodio de indisciplina que se investiga en las oficinas rojiblancas y que analizó el periodista Jesús Hernández paso a paso, durante los festejos que se realizan en el carnaval de Ameca.

El polivalente jugador de la banda izquierda en el Rebaño Sagrado fue protagonista en el show de la "Inolvidable Banda Agua de la Llave" en Ameca, donde subió al escenario y fue fotografiado por varios presentes para viralizar las imáneges en las redes sociales, lo que finalmente es lo que sancionará la directiva rojiblanca.

Hernández, reportero de W Radio Deportes y Multimedios en la Perla Tapatía, señaló que son "tres aristas diferentes tiene este tema. Primero: sí fue a Ameca, las fotos sí fueron de Ameca. Segundo, sí se subió a cantar con "Agua de la Llave", que no cerró tan tarde, porque el que cerró fue la Cuisillos, entonces el tema ahí fue 10 de la noche y tercero, era su día de descanso, hasta ahí bien".

Señalan que las fotografías habrían sido tomadas a las 10 de la noche

El periodista continuó con las aristas y señaló que "la segunda: sí fue a entrenar, a diferencia de un medio que dijo que no fue a entrenar, sí se presentó a entrenar. Hizo 15 minutos de gimnasio y posteriormente el doctor lo inyectó. De una buena fuente, lo inyectaron porque se sentía muy mal (del estómago), incluso comió sope. Los sopes fueron los que le hicieron mal (estomacal)".

Completó su análisis con la "tercera: hay un tema bien claro en lo del Chicote Calderón, no sabemos si llegó crudo y luego, no es el primer jugador que llega crudo a entrenar en Chivas" y añadió que "no es que llegó crudo, es la persecución contra Chivas por este mal paso. El Chicote la regó en ir, porque acababan de perder, pero era su día de descanso y finalmente sí se presentó a entrenar. Ahora vendrá una multa de medio mes de salario, seguramente y le pegará en el bolsillo al Chicote para que se la piense en la siguiente".

Si la directiva rojiblanca decida que la sanción sea la multa por la mitad de su salario mensual, Calderón debería pagar 400 mil pesos luego que se presentara al entrenamiento del lunes, pero tras la sesión de gimnasio se retirara por un dolor estomacal y que sigue investigando el alto mando tapatío.

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.

