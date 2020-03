¿Actuado? Higuera tras los "cruces" cenó con grupo de Fútbol Picante

José Luis Higuera, ex director general de las Chivas de Guadalajara y nuevo panelista del programa Futbol Picante de la cadena ESPN, se enfrascó en discusiones polémicas tanto con Hugo Sánchez como con Francisco Gabriel De Anda y después de la emisión del capítulo de este lunes compartió una cena con sus nuevos compañeros, lo que deja ver que todo fue "actuado".

El ex CEO rojiblanco, en su estreno como parte del panel del programa estelar de la cadena internacional ESPN, aclaró por qué se dio la salida del entrenador argentino Matías Almeyda del redil, durante su gestión y que tanta polémica levantó en la afición chivahermana.

Higuera, quien sostuvo discusiones directas con Hugo Sánchez y con su ex director deportivo en el Club Deportivo Guadalajara: Paco De Anda, compartió una cena con parte del panel del programa que transmite la cadena internacional ESPN y a la que no asistió José Ramón Fernández, pero se le vio al ex Chivas muy cerca tanto de Sánchez como de Paco Gabriel en una imagen que publicó en sus redes sociales.

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 2-0 sobre León en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para su próximo duelo con Atlas, en otro capítulo del Clásico Tapatío.

