El ex jugador del Rebaño afirmó que muchos jugadores actuales no hablan del acérrimo rival por si terminan jugando ahí.

Para Adolfo Bautista nunca fue un problema reconocer su amor por las Chivas de Guadalajara, por lo cual aseguró que durante su carrera nunca hubiera jugado ni en Atlas y mucho menos en América, además considera que hoy en día los futbolistas rojiblancos no se comprometen a decir nada del acérrimo rival por si en el futuro terminan jugando ahí.

Con la polémica que se ha desatado por la inminente llegada de Sebastián Córdova al Rebaño Sagrado procedente de las Águilas, el “Bofo” no se quedó callado y en lugar de hablar del futbolista azulcrema se le fue con todo a los elementos que tiene actualmente la plantilla tapatía, argumentando que les ve una clara falta de compromiso para no cerrarse las puertas en otros lados.

“Yo soy Chiva de corazón y mucho jugador no se compromete a decir eso porque dicen: ‘no lo digo porque a lo mejor más adelante juego con los wilos u otro equipo’ en lo personal no me dolió decirlo siempre que soy Chiva de corazón, yo en los dos equipos que nunca estaría y no estuve sería en América y Atlas”, apuntó Baustita en el podcast “Al Control”.

El “Bofo” explicó la importancia de la camiseta de Guadalajara, pues desde su punto de vista a muchos futbolistas les pesa portar el jersey y por ello terminan lejos de las expectativas: “En Chivas todos los partidos son importantes, pero obvio los clásicos se juegan a mayor intensidad y así no lo han entendido muchos jugadores que llegan a Chivas, han llegado jugadores que en otros equipos realmente eran figuras y al llegar a Chivas y la presión los hunde, por eso es de mucha personalidad el vestir la playera de Chivas”.

Bofo recordó lo que significaba Jorge Vergara en Chivas

“No se quieren comprometer, a lo mejor antes cuando estaba Jorge Vergara muchos lo criticaban cuando hacía declaraciones porque prendía los clásicos y los partidos, pero a mí se me hacía bien porque ese tipo de partidos los que juegan son los jugadores y lo tienen que demostrar en la cancha, yo no decía que iba a meter dos o tres goles, lo demostraba dando una buena actuación o metía gol y con eso callaba bocas”.