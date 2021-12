En la llegada de Sebastián Córdova al Club Guadalajara no hay marcha atrás, por el contrario, ya existe una fecha tentativa para dar el anuncio oficial por parte de la dirigencia rojiblanca sobre la incorporación del volante ofensivo de cara al Torneo Clausura 2022, pues todavía pertenece al América, el acérrimo rival de los tapatíos.

Será el próximo lunes 6 de diciembre cuando la dirigencia del Rebaño Sagrado encabezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez, informe sobre el arribo de Córdova, quien es canterano de las Águilas pero tuvo su debut en la Primera División con Necaxa, justamente cuando Marcelo Leaño era el entrenador de los Rayos en el 2018.

Según información del comunicador, Jesús Hernández de Multimedios, todo apunta a que Guadalajara ha decidido anunciar la contratación del seleccionado mexicano, aunque es muy probable el jugador no esté presente en dicha conferencia de prensa, pues está concentrado con el Tricolor para el partido frente a Chile que será amistoso a disputarse el miércoles 8 de diciembre en Dallas, Texas.

“Se espera que este lunes mediante una conferencia se dé el anuncio aunque no esté Sebastián Córdova, quien se encuentra con la Selección Mexicana y disputará el partido amistoso en Dallas contra Chile”, fue parte de lo que comentó Hernández, dejando claro que el acuerdo entre clubes es un hecho, solo falta que arreglen temas personales y contractuales, ya que Uriel Antuna no está muy convencido de lo que le ofrece América.

Los detalles que faltan para que Córdova firme con Chivas

“Córdova está definiendo temas contractuales, temas salariales, reducciones y también un tema muy importante, temas fiscales. Y es que además les aclaro, no es que se haya caído el intercambio, pasa que Córdova gana una tercera parte de lo que gana Antuna y al momento de hacer el cambio cada uno quiere una mejora sustancial. En el caso de Córdova no va a llegar ni de broma a los números que ganaba en Coapa y el salario del “Brujo” es sumamente alto y en América no están dispuestos a igualarlo ni mucho menos”.