¿Qué pasará con el fichaje de Sebastián Córdova si Uriel Antuna no aceptar ir al América?

El Club Guadalajara llegó a un acuerdo, se podría decir que de manera sencilla, con el volante ofensivo Sebastián Córdova para que se una a su plantilla de cara al Torneo Clausura 2022 proveniente del América, pero si no se ha hecho oficial es porque Uriel Antuna no está convencido de lo que le ofrecen los azulcremas.

Hay una interrogante que ha empezando a circular en el gremio futbolístico nacional: ¿Qué pasará con el fichaje de Córdova si Antuna no acepta ir al América? La realidad es que en el Rebaño Sagrado ya tienen todo listo para que el “Brujo” no sea considerado por el técnico Marcelo Michel Leaño, pues tienen claro que ha quedado a deber dentro de la cancha.

En este sentido, si Antuna decidiera no ir a las Águilas le buscarían acomodo en otro club, por lo que Córdova tiene las maletas hechas para viajar a la Perla Tapatía y formar parte de una plantilla que está urgida de variantes ofensivas como los números lo dicen en el Torneo Grita México Apertura 2021, donde en al menos siete duelos se fueron en blanco en el marcador.

Antuna no descarta dejar negociaciones detenidas

Según información de ESPN, el veloz atacante no tiene prisa en resolver esta situación con América, ya que su intención es que al menos le igualen el sueldo que percibe en Chivas, por lo que no quiere sacrificar nada en el tema económico luego de haber aceptado cambiar de aires junto a su familia porque vivía muy cómodo en Guadalajara.

Sería hasta después del partido entre la Selección Mexicana y Chile del 8 de diciembre cuando el ”Brujo” retome las charlas con los Azulcremas para alcanzar el acuerdo: “El tema es que los capitalinos no han estado en disposición de igualar el sueldo que Antuna percibe en Chivas y esto no tiene satisfecho al extremo derecho, ya que no pretende bajarse el salario para jugar en las Águilas”, se pudo leer en el portal.