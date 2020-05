Aficionados de Chivas están preocupados por el Chivabono del Torneo de Clausura 2020

El Torneo de Clausura 2020 dejó de jugarse el pasado 15 de marzo, donde después a los días se determinó por suspender de manera completa el campeonato hasta la fecha, a la espera de que se pueda reanudar la competencia competitiva del futbol mexicano. Son varios los aficionados que compraron el Chivabono para no perderse el ningún compromiso de las Chivas, por la cual hoy en día, están preocupados por lo que pueda pasar de aquí en adelante.

Jonathan Romero, es uno de los trabajadores que realiza las excursiones desde la Ciudad de México hasta el Estadio Akron, la cual se lleva a crear cada 15 días. Romero compró el Chivabono para todo el Clausura 2020, por lo que ahora no sabe que ocurrirá con la inversión.

“No tienen personal, no dan respuesta, no responden los correos, no atienden en el número que dan para los abonos y si hablas a otra área, pues te dicen que te comuniques al área de Chivabonos o al área de taquillas, pero ahí no contestan”.

Los últimos correos que recibió por parte del club rojiblanco, fueron anticipando las determinaciones que se tomarían finalmente para el último encuentro ante los Rayados de Monterrey, el que finalmente se disputó sin público.

“En una entrevista a una persona de marketing de Chivas comentaba que las personas que habían comprado el boleto del partido contra Monterrey, que se tenía considerado a puerta abierta y luego no, dijo que si el Guadalajara avanzaba a Liguilla, el boleto podría ocuparse para dicha instancia. Esa es la opción para boleto físico, pero para los que tengan abono, no tienen una solución o no nos ha dicho”.

Son más de 30 mil aficionados del Guadalajara que están inscritos en los registros del club y que adquirieron el Chivabono, por lo cual están con la duda de saber que pasará a futuro con la inversión que hicieron para estar presentes en los juegos del equipo.