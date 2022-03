Ricardo Peláez, director deportivo del Club Guadalajara reveló que las negociaciones con Alexis Vega para que renueve su contrato van por buen camino a pesar de que se han alargado por nueve meses, sin embargo hay una nueva versión que la da un giro a este tema y que sigue jugando en contra del equipo rojiblanco.

El directivo de las Chivas aseguró que ambas partes están en toda la disposición de llegar a un buen acuerdo, por lo tanto confía en que el Gru siga en la institución, pero puso sobre la mesa que los intereses “económicos y deportivos” del goleador también deben coincidir con los objetivos del club.

En este sentido, el Francotirador en el diario Récord publicó que la situación está muy lejos de convertirse en una realidad para Guadalajara, pues no han logrado convencer a Vega y el representante del mejor artillero, quien tiene en este Torneo Clausura 2022 cuatro anotaciones, ha tomado una drástica decisión.

Agente de Alexis Vega toma medidas desesperadas

La intención que tiene Alex López, agente del delantero rojiblanco, es reunirse con Amaury Vergara, dueño del conjunto tapatío con tal de llegar a un acuerdo, pues todo indica que no ha logrado entenderse ni con Pelaéz ni con los demás intermediarios con los que han estado charlando durante tanto tiempo sin un feliz destino.

“Es más, mi oreja rojiblanca me contó que el representante Alex López ya mejor pidió hablar directamente con Amaury Vergara, porque con sus esbirros nomás no se entiende. Habrá que ver si el dueño del Rebaño acepta negociar con el promotor, pues no lo acostumbra, pero tratándose de Vega podría doblar las manos”, fue parte de lo que escribió el misterioso personaje.

