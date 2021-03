La prueba de que en Chivas están a muerte con Vucetich en el Torneo Guard1anes 2021

Alan Eduardo Torres fue claro en sus conceptos sobre el técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich a quien elogió por permitirle mantenerse en el primer equipo rojiblanco y por su amplio conocimiento sobre futbol, por lo que deja claro que no hay desconfianza en el trabajo del Rey Midas como se ha especulado en los últimos días.

En entrevista para Marca Claro, el mediocampista del Rebaño Sagrado no tuvo más que halagos para referirse a las cualidades que observa en el experimentado Vucetich, a quien se rumoraba que los jugadores rojiblancos ya no veían con esa autoridad para depositar su confianza en lo que resta del Torneo Guard1anes 2021, lo que habría desatado la mala racha de Chivas.

“Es uno de los más grandes en México y le he aprendido su forma de trabajar pero para bien, por todo lo que ha ganado y por su forma de ver el juego sabe mucho, los cambios que hace, tácticamente es un gran entrenador y me ha aportado bastante. Es algo que mucho tiempo estuve esperando. Tener la oportunidad de estar en la Primera División y creo que lo he asumido de gran manera con la ayuda de todo el equipo para tener las herramientas y sentirme confiado y poder dar lo mejor de mí”, apuntó el mediocampista del Rebaño Sagrado, Alan Eduardo Torres.

Sobre el mal momento de Chivas en el Torneo Guard1anes 2021

El volante explicó que no dan por perdido el torneo, al contrario, considera que buscarán hasta el último juego rescatar puntos que los metan en la lucha por un boleto a la Liguilla: “Presión siempre va a haber pero creo no ha sido un torneo normal, no ha sido lo que esperábamos y este receso de la Fecha FIFA nos va a venir bien. Estamos preparándonos para el cierre del torneo, aún hay puntos y hay que cerrar de gran manera”, apuntó Torres.

¿Qué significó no jugar el Clásico Nacional ante América?

El jugador de Chivas venía como uno de los titulares indiscutibles de Vucetich, pero en la semana previa al Clásico Nacional contra América dio positivo a la prueba de COVID, por lo que no tuvo más remedio que seguirlo en la televisión.

“Fue algo muy difícil porque son partidos muy especiales, los que revisten y cuando me dieron la noticia me dolió más el tema de no poder jugar el partido, que el salir positivo. Esa semana había sido muy especial, y al enterarme de esa noticia fue complicado, le vi el lado positivo a las cosas y ya estamos de vuelta”, explicó el joven mediocampista del Rebaño Sagrado.