El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, elevó la noche del sábado una petición a sus homólogos de la Selección Nacional de México, encabezados por el argentino Gerardo Martino, para cuidar a su máxima figura de ataque: Alexis Vega y cuidarlo entre todos, con miras a la reclasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y para la Copa Mundial de Qatar 2022.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado descansaron finalmente este domingo y regresarán el lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, con la ausencia de Vega, Fernando Beletrán y Roberto Alvarado, para ultimar los detalles de su inmediato viaje a Estados Unidos, donde afrontarán una doble cartelera de amistosos que iniciará con el duelo de la Leagues Cup 2022 contra FC Cincinnati en TQL Stadium.

Alexis Vega, junto a sus compañeros de las Chivas: Fernando Beltrán y Roberto Alvarado concentrarán este lunes con la Selección Mexicana para el viaje a California, donde retarán a sus similares de Perú y Colombia en los partidos de preparación de la Fecha FIFA de septiembre, con miras a la próxima Copa Mundial de Qatar 2022, que inicia el domingo 20 de noviembre.

Ricardo Cadena, entrenador del Guadalajara, se refirió a su estelar atacante tras la derrota 2-1 ante América en el Clásico Nacional del sábado en el Estadio Azteca y aseguró que "tiene una carga, concretamente Alexis (Vega) de muchos minutos. Me parece que -hasta cierto punto- es ya demasiada carga de trabajo, no son máquinas, son seres humanos que se resienten y sí me gustaría, que en este caso, todos lo cuidaramos un poco más. Francamente, no está en las mejores condiciones hoy en día, padece de sobrecarga y de golpes en ambas rodillas y es un tipo que es muy importante para nosotros, que queremos cuidar y que por supuesto nos interesa mucho que pudiera estar representándonos en el Mundial".

El cuerpo técnico de las Chivas, de esa forma, adelantó que le dosificará la carga de trabajo a su estelar atacante y posiblemente lo mande al banquillo de suplentes en la visita a Cruz Azul por la última fecha de la ronda eliminatoria, para que llegue lo mejor posible al partido de la reclasificaicón a la Liguilla del Apertura 2022 y tras la actividad que pueda tener también con la Selección Mexicana, en la que busca asegurar su puesto a la Copa Mundial de Qatar 2022.

