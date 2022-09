El arbitraje volvió a ser el protagonista en el futbol mexicano, por lo que el entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, lamentó el trabajo del cuerpo arbitral comandado por Adonai Escobedo en el partido contra América, en donde consideró que no se le validó un gol legítimo al Guadalajara.

El timonel del Rebaño catalogó como “terrible” el nivel del arbitraje, asegurando que la imagen de Memo Ochoa sacando el esférico es contundente para demostrar que el esférico había ingresado a la portería azulcrema, además de lamentar la expulsión de Fernando Beltrán tras el término del partido.

“Con respecto al arbitraje es difícil para mí dar una opinión porque me encontraba en dirección a buscar al arbitraje al término del partido, me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán porque no es un tipo que encare o que se comporte mal. Me extraña y en ese sentido me parece exagerada la expulsión, sin saber lo que haya comentado con el árbitro.

“Del arbitraje, ustedes juzguen las acciones, hay una imagen muy clara en redes sociales y ustedes son los que deben de juzgar. Del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible. No la pude ver hasta ahora y no entiendo porque no fueron a revisarla”, explicó en conferencia.

El timonel del Guadalajara está consciente de que la juventud de su plantel puede pasarle factura como en el duelo de este sábado; sin embargo, reiteró su confianza para arroparlos y seguir buscando pulir esos detalles.

“Es justo lo que procuramos hacer hincapié y un análisis frío. Tengo un plantel joven de jugadores a los que les tengo confianza y la única manera de poderlos hacer crecer es dándoles espacio y oportunidad. Hoy en día tampoco voy a irme encima de ellos y cuando hay un error buscamos hacer un análisis todo el grupo, buscando sacar lo mejor para ir madurando juntos para que no ocurra”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!