La llegada de Alejandro Zendejas al futbol mexicano fue obra de Matías Almeyda cuando el entrenador argentino se encontraba al frente de Chivas; sin embargo, el exdirectivo del Guadalajara, José Luis Higuera, reveló que Jorge Vergara nunca le pidió que renunciara a la Selección de Estados Unidos.

"Simplemente Jorge Vergara estaba consciente, lo autorizó porque no violamos ningún estatuto, ni ninguna situación interna porque para nosotros era que fuera mexicano como tal, como lo dice la Constitución: nacido en México o hijo de padres mexicanos. Esas condiciones aplicaron con Alejandro Zendejas y ese tema no fue para nosotros ninguna situación, no se lo impusimos, no se le hizo ninguna carta (para que renunciara) él era libre de jugar con Estados Unidos o con México y eso era su decisión", reveló en entrevista con ESPN.

El actual directivo del Atlético Morelia recordó que la incorporación de Zendejas se debió completamente a Matías Almeyda, en donde les agradó su mentalidad e ideología, en donde inclusive costó menos de medio millón de dólares su llegada al Rebaño en 2016.

"Esta fue una visoria de Almeyda. Él lo ubica en un partido en la MLS, en una gira por Estados Unidos. Lo visoreamos por tres meses, Almeyda vio en lo deportivo algo muy importante que era lo que estás viendo ahora; un jugador con habilidades con el balón, que encaraba, que jugaba bien por fuera, que tenía buena diagonal por dentro, que le pegaba bien con las dos piernas y sobre todo que tenía un gran fondo físico y un jugador con mucho potencial.

"Ya extracancha ¿qué vimos?, un jugador formado a la americana en términos del profesionalismo, de mentalidad, trabajo. Desde que lo seguimos y que es un mexicoamericano, pero qué es formado en Estados Unidos prácticamente toda su vida; es un jugador 'agringado', una persona con una mentalidad muy fuerte, muy americana en ese aspecto. En lo económico es que era un jugador sumamente económico, costó menos de cuatrocientos mil dólares", concluyó Higuera.

