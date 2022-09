Chivas está a unas horas de disputar el duelo más importante del futbol mexicano cuando visite al América en la cancha del Estadio Azteca, por lo que en el redil saben que la exigencia en este partido es ganarlo como sea, por lo que Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño hizo una promesa a los aficionados rojiblancos.

“Los Clásicos se deben de ganar y generan algo más que tres puntos, sin duda alguna (…) No me gusta anticiparme a los resultados, pero sí exigir y pedir entrega total y más en un partido como estos, donde no se juegan solamente tres puntos, se juega mucho más como una historia, una tradición, muchas cosas más importantes. Hay que dejarlo todo”, aseguró el directivo a TUDN.

El exdelantero habló sobre el proceso de Ricardo Cadena al frente del Guadalajara y lo llenó de elogios por el trabajo que ha venido realizando con la plantilla de jugadores e inclusive con él mismo, por lo que destacó su alta efectividad.

“Lo veo muy bien, revisa el porcentaje de eficiencia, tiene tres derrotas en Liga, una en Liguilla y muchos empates y victorias. Es muy bueno, pero para mí lo más importante es que se ha ganado la confianza de los jugadores, siento que lo están defendiendo dentro de la cancha, ha generado un buen ambiente de trabajo, ha generado competencia. Yo estoy muy contento, con la comunicación que tengo con él, la que él tiene con los jugadores, la que tenemos las tres partes”, concluyó.

¿Cuándo jugará Chivas sus próximos partidos?

Al Rebaño le resta visitar en dos ocasiones en la cancha del Estadio Azteca, en donde primero se medirá al América en una edición más del Clásico Nacional este sábado 17 de septiembre y posteriormente regresará a la capital del país para jugar el 1 de octubre contra Cruz Azul. Hay que recordar que tras la jornada 15, habrá un receso por la Fecha FIFA, por lo que la actividad de la Liga se reanudará hasta finales de septiembre.

