Alexis Vega arremete contra preparador físico que lo acusó de deberle dinero

Alexis Vega, jugador de las Chivas de Guadalajara le respondió al preparador físico Fernando Castillo, quien lo acusó de no haberle pagado una semana de entrenamiento al igual que su hermano, por lo que el atacante del Rebaño Sagrado le respondió en redes sociales de manera clara y contundente.

Castillo explicó en entrevista para Líderes del Rebaño que tanto Alexis Vega como su hermano no habían cubierto el costo por la preparación física de una semana, argumentando que le daba “flojera” cobrarles a varios de los futbolistas que tiene como clientes debido a las grandes cantidades de dinero que perciben.

"Alexis Vega de Chivas me sigue debiendo una semana completa de entrenamientos y su hermano no me contesta. Tipos que ganan más de 700 mil pesos mensuales y es un tema cobrarles. Es un desgaste”, mencionó Fernando Castillo, quien no contaba con la respuesta del artillero del Rebaño Sagrado.

La opinión de Fernando Castillejo preparador físico personal sobre su trabajo con futbolistas.�� pic.twitter.com/7WUvuOzAmr — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) February 24, 2021

A través de su cuenta de Twitter, Alexis Vega no tuvo reparo en responderle a Castillo, revelando que la deuda está saldada desde el martes pasado, día en el que se intentó comunicar con él para aclarar el tema del dinero que se le debía, pero nunca le respondió. En este sentido, Alexis aclaró que nunca fue entrenado por Castillo y reconoció que su hermano fue quien quedó a deber el dinero.

"Y todavía le dan rating en primera - a mi ni en sus sueños me entrenó. Segunda - entrenó a mi hermano y afirmó que el si se fue sin pagarle, pero ayer que vi el video dije ahora este resentido y frustrado qué? Ayer mismo yo le pagué lo de mi carnal. Tercera - que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho. Cuarta - mínimo me hubiese gustado que así como tuvo 'Huevos' para subir el video los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas”, comentó el futbolista de las Chivas.

