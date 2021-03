Así festeja Alexis Vega su vuelta a la Selección Mexicana Sub-23

Se terminaron las especulaciones y Alexis Vega por fin regresa a la Selección Mexicana Sub-23 que comanda el entrenador Jaime Lozano, por lo cual el futbolista de las Chivas de Guadalajara celebró la convocatoria a través de sus redes sociales.

El atacante del Rebaño Sagrado a volvió a ser considerado por el estratega del Tricolor para este nuevo microciclo del 7 al 10 de marzo y que buscará su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, dentro del Torneo Preolímpico de la Concacaf que se realizará del 18 al 30 de marzo en los Estadios Jalisco y Akron, de la Ciudad de Guadalajara.

En este sentido, Alexis Vega no fue considerado en la convocatoria anterior, la cual desató una serie de cuestionamientos para Jaime Lozano, quien en su oportunidad aclaró que el goleador de las Chivas no se sentía al 100 or ciento físicamente, pero nunca descartó ser considerado para el Preolímpico.

“Alexis tenía temor a lesionarse, ya lleva dos lesiones importantes, la más reciente que no lo dejó jugar al 100% la Liguilla, lo hablé. En ningún momento dijo que no quiere jugar en Preolímpico, ni los Juegos Olímpicos, desde hace un año tiene esa ilusión, así nos lo ha hecho ver en los entrenamientos cuando está con nosotros y saber en esa llamada que tuvimos”, explicó el “Jimmy” Lozano en entrevista para Marca Claro.

Por tal motivo, Alexis Vega no ocultó su emoción por volver al combinado nacional que se medirá a República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos en el Preolímpico de la Concacaf del 18 al 30 de marzo.