Alexis Vega contradice a Vucetich y sale en defensa de José Juan Macías

Alexis Vega no quiso entrar en polémica, pero si contradijo al técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, argumentado que para nada ve desconcentrado a José Juan Macías, quien había perdido la titularidad en los pasados encuentros frente a Santos y Cruz Azul, pues esa fue la razón por la que se fue a la banca, según palabras del entrenador rojiblanco.

En entrevista para TUDN, Alexis Vega indicó que JJ Macías es uno de los elementos más profesionales del del Rebaño Sagrado, pues es de los primeros que llega a los entrenamientos y de los últimos en irse, por lo que le parece extraño que no haya sido considerado desde el arranque en los últimos encuentros del cuadro rojiblanco.

“Son decisiones que tiene el profe, por ahí dijo que lo veía un poco desconcentrado y la verdad el profe sabrá, yo lo veo muy comprometido, en los entrenamientos se mata y tarde o temprano le va a llegar su recompensa, su oportunidad y la va a romper. No (lo veo desconcentrado), para nada, yo lo veo totalmente comprometido, a disposición del equipo y eso es lo más importante. Yo he hablado con él, está muy tranquilo, muy metedor, yo creo que es de los primeros jugadores que llega a entrenar, de los últimos que se va, un jugador muy profesional y hemos estado platicando e intercambiando propuestas”, apuntó Vega, quien mo ha marcado con Chivas en el Guard1anes 2021.

En este sentido, el artillero del Rebaño Sagrado manifestó la importancia que tiene Macías en el ataque tapatío al señalar que en los encuentros más recientes se ha sentido muy solo en el ataque, con todo y que Ángel Zaldívar fue quien ocupó el puesto de JJ en el 11 titular.

“Yo he jugado de '9' ahora que él ha estado de suplente, me he sentido un poco solo arriba, pero es parte del funcionamiento que hemos tenido y él está tranquilo. Quiere jugar, sabemos de la importancia que tiene Macías que nos puede aportar al equipo”, explicó Alexis Vega, pero todo indica que JJ volverá al cuadro estelar esta tarde cuando las Chivas reciban a Xolos en el Estadio Akron por la Jornada 15.