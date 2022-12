En las Chivas de Guadalajara existen ciertas reservas por el estado anímico con el que podría regresar Alexis Vega una vez que reporte la siguiente semana, debido a que su mayor interés es encontrar un equipo en Europa a la brevedad, razón que pone en jaque al conjuro rojiblanco que está en la parte más fuerte de la Pretemporada previo al inicio del Torneo Clausura 2023 en enero.

Para el Rebaño Sagrado la intención es contar con la mejor versión del Gru en este nuevo proyecto que comandan el director deportivo, Fernando Hierro y el entrenador Veljko Paunović, quienes saben que el atacante mexicano es el mejor referente ofensivo que han tenido en lo últimos torneos, por lo que es vital para sus aspiraciones contar con todo su talento en el futuro inmediato.

El problema que se viene en puerta es que el objetivo de Vega es que su representante le encuentre equipo en el viejo continente, pues una vez que terminara la participación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana intentaría no volver a Chivas, la mala noticia para el veloz delantero es que no hay propuestas formales por sus servicios y eso podría tenerlo fuera de foco respecto a las expectativas en la Perla Tapatía.

De acuerdo a reportes del diario El Universal, efectivamente Vega no tiene el menor deseo de regresar a Guadalajara, no en un sentido negativo, sino porque está esperando que lo antes posible se pueda concretar su traspaso a algún club extranjero, sin embargo de no formalizarse nada en las siguientes semanas, cabe recordar que tiene contrato vigente hasta el 2024 y si Amaury Vergara no resulta beneficiado en una posible negociación, las aspiraciones de atacante tendrán que seguir esperando para cruza el Atlántico.

“Alexis Vega le ha dado a entender a la directiva rojiblanca que su intención es ser contratado por algún club de Europa, por lo que ya no está en sus planes seguir con las Chivas. No ha llegado alguna oferta formal al Rebaño Sagrado, pero el jugador está convencido de que sucederá, El Wolverhampton, el PSV Eindhoven y hasta el Chelsea han mostrado interés en él”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

