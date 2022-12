Karla Martínez se convirtió en la primera jugadora fichada por la dirigencia del Club Guadalajara femenil de cara al Torneo Clausura 2023, con la intención de no perder la fortaleza defensiva que han mostrado en las campañas pasadas, además de que la baja de Karol Bernal motivó que la directora deportiva, Nelly Simón pusiera manos a la obra casi de inmediato para ocupar esa plaza vacante.

Martínez se integró a la plantilla del Rebaño Sagrado que realiza su Pretemporada en Manzanillo, Colima, en el pacífico mexicano. Y en entrevista con Chivas TV habló de sus cualidades y sus aspiraciones con pocos días en el equipo más importante del futbol mexicano que buscará siempre pelear por el campeonato, sobretodo después de perder la oportunidad de alzarse con la corona en el Apertura 2022 al ser eliminadas por América.

“Soy una jugadora muy aguerrida que entrega todo, siempre me van a ver correr y pelear, mi velocidad me ha ayudado mucho en mi carrera. Pocoa poco ir demostrando para que ellas puedan sentirse cómodas jugando conmigo y yo pueda adoptar el estilo de juego. Si me gustaría aspirar a lo que siempre aspiran, que es las última instancias de cada torneo y pensar en el campeonato. Es algo que este equipo es capaz de hacer y claro que me gustaría ser campeona”, comentó la defensora.

Lo que aportará Karla Martínez a Chivas

La zaguera que puede jugar como central o lateral derecha, afirmó que algunas de sus cualidades no son comunes en la Liga MX Femenil, por ello tratará de sacarles el máximo provecho en beneficio de Guadalajara: “Tengo una ventaja sobre las demás, que tengo el saque largo de banda. Soy muy competitiva, siempre siempre voy a correr, puedo tener mi peor partido pero nunca dejo de correr. Algo bueno tuve que hacer para que voltearan a verme, tengo la emoción de tomar el reto y salir de mi zona de confort”.

“En todos los clubes hay competencia, pero la competitividad que existe con las jugadoras que ya están acá me da la respuesta de por qué han conseguido muchas cosas, por la manera en que trabajan. Vienes acostumbrada de una forma de trabajo, pero me gusta el concepto que hacen aquí, es pesado, me está costando un poco por con el paso de los días me voy a sentir mejor”, añadió Martínez.

Nombre: Karla Lorena Martínez Díaz

Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1998

Lugar de nacimiento: Azcapotzalco, Distrito Federal.

Posición: Defensa.

Trayectoria: Santos (AP17-AP19) y Toluca (CL20-AP22).

Estadísticas en la Liga MX Femenil:

Torneos jugados: 11

Juegos Jugados: 133

Juegos como titular: 124

Minutos jugados: 11,213

Goles: 5

Amonestaciones: 14

Expulsiones: 1

