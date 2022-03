El delantero rojiblanco no ha podido anotar en un Clásico Nacional de Liga, por lo que espera cumplirlo este fin de semana

La espera ha sido larga, pero Alexis Vega sueña con estrenarse como goleador en un Clásico Nacional el próximo sábado cuando el América visite el Estadio Akron, ya que desde que llegó al Rebaño en 2019 no ha podido anotarles en Liga Mx.

“Me ha tocado marcarle un par de goles a América, pero con Chivas no se me ha dado la oportunidad, estoy muy contento de estar trabajando para eso, sé que en algún momento va a llegar y bueno que mejor que sea este sábado”, aseguró a Tv Azteca.

‘Gru’ solamente anotó a las Águilas con el jersey rojiblanco en la Copa por México, competencia amistosa previa al Guard1anes 2020; mientras que acumula en su cuenta cuatro dianas en Clásicos Tapatíos contra Atlas.

“Es un Clásico, estos juegos se viven diferente, con Toluca me tocó hacerle gol en una Liguilla, en un último minuto y lo disfruté al máximo, pero creo que, con la camiseta del Rebaño, yo creo que es algo especial”, puntualizó.

¿Alexis Vega qué aprendió de su expulsión contra Puebla?

“Fueron momentos complicados en los cuales uno siempre quiere lo mejor para su equipo, me tocó a mi y me toca aprender de esto, de los errores se aprende y bueno ya no tocar tema con los árbitros para enfocarme en lo mío y buscar los resultados que es lo que queremos”, concluyó.

