El estratega de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović dio uno de los primeros diagnósticos acerca de un jugador de su plantilla y lo hizo sobre Alexis Vega, afirmando que lo nota todavía con poca consciencia de la importancia que representa su futbol dentro de los partidos, esto después de observar al menos 15 partidos recientes del conjunto rojiblanco.

El flamante timonel del Rebaño Sagrado fue firme en sus puntos de vista y además de elogiar la capacidad del Gru, quien lleva varios torneos siendo el jugador más punzante a la ofensiva, también explicó que requiere más constancia en esos lapsos donde su futbol se vuelve desequilibrante frente a cualquier adversario, por lo cual trató de explicar lo que ocurre con el futbolista de 24 años.

“Por las conversaciones que he tenido con el club, me han dicho que el chico está muy comprometido. Desde luego que tiene mucho talento. Desde afuera creo que él, a lo mejor, no es consciente de su capacidad y de su importancia para este equipo, para bien, sobre todo cuando está abordo, y cuando a sus compañeros les transmite confianza, es algo que he visto desde afuera, cambia a todo el equipo”, comentó Paunović en entrevista para Azteca Deportes.

Paunovic cuenta con Alexis Vega después del Mundial

Para el técnico de Guadalajara todavía no hay razones para pensar en que Vega se irá de Guadalajara cuando termine la Copa del Mundo, a pesar de que la directiva sabe que si deja una buena impresión en Qatar, seguramente llegarán algunas ofertas por su servicios desde Europa, mientras tanto, Paunović todavía lo tiene contemplado para el Clausura 2023.

“Esa influencia (de Vega) sobre el equipo tiene que ser consistente durante toda la temporada y a partir de ahí, que los líderes y los jugadores puntuales tengan esa confianza y que la transmitan a sus compañeros. Es un proceso de trabajo que nosotros (como cuerpo técnico) tenemos que realizar”, comentó el entrenador serbio, quien reveló que su estilo de juego estará basado en el coraje y la intensidad durante los 90 minutos.

