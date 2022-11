La presentación de Veljko Paunović como estratega del Club Guadalajara dividió opiniones en todos los sentidos entre los aficionados rojiblancos, quienes en su mayoría tienen dudas, pero ven con buenos ojos su arribo a la dirección técnica, por lo que hay bríos renovados de cara al Torneo Clausura 2023 donde la obligación es pelear por los primeros lugares de la Liga MX.

En Rebaño Pasión hicimos el ejercicio de preguntarle a los chivahermanos su opinión acerca del fichaje del estratega serbio, quien llega después de haber ganado el Mundial Sub-20 con su país en 2015 y haber dirigido al Chicago Fire del 2015 al 2019, mientras que el Reading de Inglaterra fue su último trabajo, donde tuvo varias dificultades, sobretodo en su segunda campaña.

Los fanáticos de Chivas se mostraron escépticos sobre el trabajo que pueda desempañar Paunović, no obstante, esto no quiere decir que no sea visto con buenos ojos por otros sectores del público, ya que llama la atención que en las respuestas dentro del cuestionamiento que hicimos en nuestra cuenta de Twitter, la opción: “mal, no me agrada”, resultó la menos votada.

¿Qué te parece la llegada de Veljko Paunović a Chivas?, fue el cuestionamiento que realizamos. En primer lugar, los seguidores de Guadalajara apoyaron la respuesta, “no sé, le doy el beneficio de la duda”, con un 59% de las votaciones, mientras que en segundo lugar terminó la opción, “bien, me gusta su perfil”, con un 23%, en el tercer sitio, “normal, más de lo mismo”, con un 15% y en el último lugar, “mal, no me agrada” con apenas el 3%, con lo cual queda claro que hay ilusión en la labor que pueda desempeñar Veljko Paunović.

Paunović, en Chivas se siente como en casa

Dentro de sus primeras declaraciones como timonel de los tapatíos, declaró a Chivas TV que se ha sentido muy arropado, con sensaciones muy positivas de todo el entorno, lo cual coincide a la perfección con el ánimo que tienen los seguidores en este momento.

“Todo lo que noto es buena vibra, mucha positividad, brazos abiertos y quiero corresponder de la misma manera, contagiar coraje y entusiasmo en este momento, tengo suerte de conocer a Fernando Hierro como rivales y después en las oficinas cuando fue a ser director deportivo de la Federación Española. No me siento extraño, no me siento extranjero gracias a ustedes, desde el primer momento por su gran bienvenida y por la gente con los que vamos a trabajar”, comentó el serbio.

