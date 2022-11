En el Club Guadalajara no todos los jugadores están de vacaciones, pues los elementos considerados por el técnico Gerardo Martino para la concentración previa al Mundial de Qatar que iniciará el 20 de noviembre, tuvieron poco descanso después de la eliminación en el Repechaje por Puebla hace tres semanas.

Alexis Vega, Roberto Alvarado y Sebastián Pérez Bouquet son los elementos que están en el viejo continente, aunque los primeros dos son los que realmente tendrían su lugar asegurado en la Copa del Mundo, ya que el joven volante ofensivo simplemente va como parte de los sparrings para los entrenamientos del Tricolor que se medirá a Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos.

Sin embrago, sale a la luz nueva información acerca de las pocas posibilidades de uno de los jugadores que parecía con el boleto seguro a Qatar y es que a más tardar el 14 de noviembre se tendrá que emitir a la FIFA la lista defectiva de 26 elementos que serán registrados para el certamen, ya que por el momento fueron llamados 31 futbolistas, de los cuales los que juegan en Europa son los que no han llegado porque siguen en actividad con sus clubes.

Roberto Alvarado tiene pie y medio fuera del Mundial

De acuerdo a información de periodista Fernando Cevallos, el Piojo Alvarado es una de las grandes dudas para el técnico Gerardo Martino, por lo que podría quedarse fuera de los convocados, sobretodo si de último minuto elementos como Jesús Tocatito Corona logra recuperarse de la fractura que sufrió hace unos meses y que lo tiene en rehabilitación, pero esto no se sabrá hasta la mitad de noviembre.

“Las bajas que estarían prácticamente definidas para el Mundial, en cuanto a los seleccionados. Raúl (Jiménez), como sabemos, esperando hasta el final; me dicen que ‘Tecatito’ (Jesús Corona) definitivamente no llega y después me dicen: Johan Vázquez o Jesús Angulo, puede ser baja segura. La otra saldría entre Erick Sánchez, (Roberto) ‘Piojo’ Alvarado y Diego Lainez”, comentó el comunicador en Fox Sports Radio.

