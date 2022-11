En el Club Guadalajara no hay tiempo para mirar al pasado, sino seguir conformando el nuevo proyecto bajo el mando de Fernando Hierro, sin embargo salieron a la luz declaraciones de Ricardo Peláez sobre Amaury Vergara, quien admitió que lo despidió porque él mismo se lo sugirió para darle otro rumbo a la institución.

En el Rebaño Sagrado este martes fue presentado el nuevo estratega en la persona de Veljko Paunović con miras al Torneo Clausura 2023, arrancando con un nuevo proyecto que él mismo Peláez Linares recomendó antes de marcharse después de tres años donde únicamente pudieron calificar en dos ocasiones a la Liguilla.

Por ello, reveló que cuando se reunió con Amaury por última vez le explicó por qué era necesario que dejara su cargo en Chivas: “Me siento bien, pero sabes por qué me siento bien, porque efectivamente fue un despido, sí, anteriormente yo me había acercado con Amaury (Vergara) a decirle que a lo mejor lo que más convenía era un cambio y no me aceptó (la renuncia)“.

“Yo creo que era un cambio necesario en ese momento puntual, lo platicamos en la mañana de ese día de la rueda de prensa, estuvimos reunidos tres horas en el consejo (del Club Guadalajara) y creo que fue la decisión correcta, yo mismo la compartí, le dije ‘se necesita alguien que venga distinto’”, abundó el directivo en entrevista para ESPN.

Peláez admite que lo hecho bajo su gestión pierde valor porque no fueron campeones

Como parte de su análisis, Peláez Linares manifestó qué hay varios aspectos donde se trabajó mucho mejor de lo que parece, pero también aceptó que esto quedó de lado porque no lograron ningún campeonato: “Se hicieron cosas muy buenas, pero en un equipo grande si no eres campeón no vale la pena que las menciones, no vale la pena porque sonarán a pretextos“.

“La mejor decisión que podía tomar Amaury y el consejo era ésta, quitar al técnico de ese momento o tres o cuatro jugadores no alcanzaba, esa es la realidad, entonces la compartimos, nos abrazamos, quiero que sepas que hasta lágrimas hubo en esa reunión”, agregó el ex goleador mexicano.

