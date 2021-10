Alexis Vega desconoce su futuro en Chivas, tras la lesión frente a El Salvador

Alexis Vega, atacante del Club Guadalajara volvió a la Perla Tapatía luego de su accidentada participación con la Selección Mexicana en el duelo ante El Salvador dentro de las eliminatorias mundialista rumbo a Qatar 2022, donde tuvo que abandonar la cancha por un problema en el tobillo izquierdo, por lo que está muy cerca de confirmarse su baja para el encuentro ante Toluca el domingo en la Fecha 13 del Torneo Grita México Apertura 2021.

A su regreso a la Ciudad de Guadalajara, el atacante del Rebaño Sagrado reconoció que todavía no sabe la gravedad del problema físico que por segunda ocasión en esta eliminatoria lo obligó a dejar el terreno de juego, ya que por la tarde se someterá unos exámenes médicos para conocer el diagnóstico y a su vez el tiempo de recuperación, razón suficiente para pensar en que está totalmente descartado de cara al partido con los Diablos Rojos.

“Un poco triste por lo que pasó, pero son gajes del oficio y a pensar en mi recuperación y volver lo más pronto a jugar. Yo me siento bien, todavía no sé qué tengo realmente, por la tarde me tengo que realizar unos estudios y valorar cómo fue mi lesión, si fue muy grave o solamente el golpe”, comentó el grr en declaraciones para Jalisco Tv.

Es la segunda lesión de Alexis Vega con el Tri

Alexis Vega no la ha pasado nada bien en sus más recientes convocatorias a la Selección Mexicana, pues en el duelo ante Costa Rica el 5 de septiembre salió lesionado del tobillo derecho luego de una fuerte entrada del zaguero Francisco Calvo, por la cual casi se pierde el Clásico Nacional contra América y ahora le volvió a ocurrir otro problema que lo puede dejar fuera en los siguientes duelos de Chivas en los que se jugará la calificación a la Liguilla.

Guadalajara nuevamente acusará la ausencia de uno de sus mejores referentes ofensivos, pues ya se quedó fuera en los encuentros ante los Pumas de la UNAM donde terminaron 0-0 y ante Pachuca, en el cual ganaron de último minuto con una anotación de Jesús Angulo. Al conjunto tapatío le quedan cinco compromisos para obtener su boleto al menos, para el Repechaje, al contar con 14 unidades en el puesto 12 de la tabla de posiciones.

¡LLEGÓ ALEXIS VEGA; POR LA TARDE REALIZARÁ EXÁMENES!



El jugador Rijiblanco no llegó contento tras su molestia del día de ayer con el Tri que lo obligó a abandonar el encuentro. Hoy por la tarde realizará exámenes⚽️������. pic.twitter.com/6yZOh9dPZy — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) October 14, 2021