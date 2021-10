Las decepciones de Chivas en el Torneo Grita México Apertura 2021

Las Chivas de Guadalajara han quedado a deber en lo que va del Torneo Grita México Apertura 2021, al cual solo le restan cinco jornadas y buscarán su boleto a la Liguila, al menos por la vía del Repechaje, pues obtenerlo de manera directa ya luce práticamente imposible y para ello van a necesitar la mejor versión de todo el plantel, pues es una realidad que hay elementos que no han estado al nivel que se esperaba, pese a la salida del técnico Víctor Manuel Vucetich.

En el Rebaño Sagrado, a nivel individual, muchos siguen sin mostrar sus mejores cualidades, aunque las razones de cada caso son distintas, desde ausencias por llamados a la Selección Mexicana desde el arranque del certamen, hasta menos oportunidades con respecto al Torneo Guard1anes 2020, pero todas se unen para sumar los irregulares números que los tienen con 14 puntos, producto de tres trunfos, cinco empates y cuatro dolorosos descalabros.

Miguel Ponce

Las actuaciones del zaguero han sido irregulares en toda la campaña, pues aunque nunca fue indiscutible con Vucetich, cuando ha recibido las oportunidades con Leaño tampoco logra convencer del todo. En algunas ocasiones se ve apático y con poca intensidad, pese a que frente al América fue de los elementos con más carácter dentro de la cancha. Incluso en el duelo frente al FAS de El Salvador los aficionados lo abuchearon de manera constante.

Fernando Beltrán

El “Nene” Beltrán nunca pudo meterse de lleno en el gusto del técnico Víctor Manuel Vucetich, pero ahora con Michel Leaño tapoco ha elevado mucho su nivel en comparación con el pasado reciente, ha jugado un par de duelos como titular, pero le cuesta trabajo adaptarse a los partidos. Desde su debut, lo que más caracterizó a Beltrán fue su incorporación al frente con disparos de media y larga distancia, pero ha perdido esa sorpresa ofensiva y en medio campo tampoco tiene esa recuperación de balones como en otros torneos.

Uriel Antuna

El volante ofensivo juega por izquierda y por derecha, pero a pesar de que tiene una velocidad como pocos futbolistas de la Liga MX, carece de esa profundidad en la mayoría de los partidos. Su inestabilidad futbolística se refleja en que solo sumó dos asistencias, pero nunca terminó de pesar como se espera, además de que ha sido muy criticado desde la campaña anterior por sus polémicas declaraciones donde aseguró que prefería irse a Europa antes de ganar títulos con Chivas.

Cristián Calderón

El “Chicote” empezó como titular, al igual que la campaña anterior, pero de igual forma sus actuaciones se fueron diluyendo, ya que no ha recuperado su mejor versión ante todo el talento que tiene y por el cual llegó a las Chivas de Guadalajara. En el Guard1anes 2020 fue el héroe en la Liguilla contra América anotando los goles con los que avanzaron a Semifinales, pero en este torneo, al igual que Antuna, deambula por la cancha en cada partido con poca productividad ofensiva, con todo y su dinámica y buen disparo de media distancia.

Gilberto Sepúlveda

El zaguero ha tenido un funcionamiento intermitente tanto con Vucetich como con Leaño, aunque cabe recordar que no arrancó la campaña al estar inactivo con el Tricolor en el Copa Oro. Apenas recuperó la titularidad, en algunos casos como lateral derecho, pero el mismo "Tiba" ha reconocido que no está en su mejor momento, pero cuenta con la capacidad y la edad para volver a los primeros planos que le valieron ser considerado por Gerardo Martino para la Selección Mexicana.

Antonio Rodríguez

El guardameta perdió la titularidad con Raúl Gudiño después de la goleada que sufrieron ante León, a pesar de que cerró la campaña anterior con grandes actuaciones, pero desde que Vucetich lo sentó en la Fecha 6, se la ha pasado lesionado e incluso en varios duelos no ha salido ni al banca, cuando se pensaba en que este sería un certamen crucial para consolidarse como el guardameta estelar de Chivas.