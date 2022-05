El atacante del Club Guadalajara tiene muy claros sus objetivos de cara al futuro inmediato tanto en el Torneo Clausura 2022 como en el Apertura que arrancará julio, por lo cual estableció el objetivo más importante con el que quiere sellar la extensión de contrato que se pactó hace un par de días por dos años más y que es convertirse en campeón.

En conferencia de prensa, el Gru advirtió acerca de la importancia de mantenerse en el Rebaño Sagrado buscando conseguir el anhelado título que no levantan desde hace casi cinco años, pues fue en el Verano del 2017 cuando se coronaron bajo el mando de Matías Almeyda en una Final inolvidable frente a los Tigres de la UANL.

Fue un año más tarde cuando Vega llegó al Rebaño y por ello desea saborear las mieles de un campeonato antes que pensar en su sueño de marcharse al futbol de Europa: “Yo quiero quedarme en Chivas y quedar campeón, no me puedo ir sin ser campeón, esa es mi prioridad”.

“Haber firmado y estar pensando en Europa, si firmé fue porque quería seguir estando acá, quería seguir representando estos colores. Chivas es el trampolín para Europa pero uno no piensa jugar en otro equipo de México estando en este gran club, todo lo que he vivido aquí me tiene encantado. Estoy muy feliz acá y si es en México, en Chivas me quiero quedar”, abundó Vega.

Alexis Vega está agradecido con la afición

Por otro lado, el goleador quien suma cinco tantos y la misma cantidad de asistencias en el presente certamen, agradeció el cariño que le han mostrado los chivahermanos: “Estoy totalmente agradecido con toda la afición y todos los chivahermanos, me han mostrado siempre su apoyo, mensajes bonitos para mi y para toda mi familia, es algo que siento muy bonito en mi corazón, tomé este reto con mucha responsabilidad y sabía que me quedaba a representar este club como se merece, estoy consciente que tengo que demostrar lo que puedo hacer”.

