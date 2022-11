El estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, ofreció una entrevista exclusiva con Panini México en la que reveló cómo fue que le llegó el esperado llamado a la Selección Nacional, después de casi ver cristalizado el sueño de participar en su primera Copa Mundial en Qatar 2022 y durante su intervención se deshizo en elogios y palabras de agradecimiento con la grandeza de la institución rojiblanca.

El portentoso atacante del Rebaño Sagrado anotó un gol el miércoles en la contundente victoria 4-0 sobre Irak en el penúltimo compromiso de preparación de la delegación tricolor en la ciudad española de Girona, donde el miércoles 16 de noviembre culminará su concentración tras enfrentar a su similar de Suecia y dejar todo listo, para trasladarse al emirato árabe para el debut mexicano frente a Polonia en el Grupo C del Mundial.

El Gru Vega, quien fue entrevistado por el periodista Nicolás Romay para un especial de Panini México, fue consultado que desde cuándo se dio cuenta que podía ser parte del Tri y afirmó que "bueno, desde Toluca, yo creo que hice un torneo en el cual me parece que llevaba siete goles y nunca me convocaron a la Selección, o sea, ese fue mi problema también por el cual tomé una decisión y dije, quiero ir a Chivas, porque quiero llegar a la Selección".

Vega reconoció que eligió Chivas para llegar a la Selección (Panini MX)

El atacante de las Chivas argumentó que "entonces, llevaba siete goles en ese torneo y había jugadores que los habían convocado que tenían tres, dos, cuatro (tantos) y yo llevaba siete. Entonces, no me explicaba por qué yo no podía ir a la Selección, entonces, hablé con mi representante, con la gente de Toluca y les dije: Saben qué, yo sé que puedo estar en la Selección. No sé si necesito ir a Chivas, América, Cruz Azul, a un equipo que sea más mediático para poder tener una convocatoria a la Selección".

Vega, durante la entrevista con Panini México, reconoció que "llega la oferta de Chivas y con los ojos cerrados dije: Quiero ir a Chivas. Entonces, llego a Chivas y los primeros seis partidos, o sea, me costó en entrar en ritmo, entenderme con mis compañeros, seis partidos sin meter gol, partidos regulares, de medios a malos y no tuve ni un partido tan bueno y llega la primera convocatoria a la Selección. También, lo que me ha brindado Chivas es algo importantísimo, porque me ha ayudado a cumplir sueños que he tenido y tenía en mente. Y te digo, un equipo como Chivas te pone en la vitrina para cualquier situación".

