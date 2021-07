Álvaro Morales tuvo encontronazo con jugadores de Chivas en una fiesta

Siempre polémico y muy poco apreciado por aficionados y jugadores de las Chivas de Guadalajara, el comentarista de ESPN, Álvaro Morales volvió a la carga de algunos futbolistas del conjunto tapatío previo al inicio del Torneo Apertura 2021, al revelar parte de su confortación con dos de ellos a quienes se encontró en una fiesta particular hace algún tiempo.

El irreverente comunicador de la cadena estadounidense, se ha encargado de hablar del Rebaño Sagrado siempre con comentarios negativos y poco constructivos, incluso se dio el lujo de cuestionar el funcionamiento del equipo que fue campeón con el argentino Matías Almeyda, por ello a los chivahermanos ya nada les sorprende de este famoso personaje de la televisión deportiva mexicana.

Ahora, en entrevista con el youtuber Werevertumorro, dio detalles de lo que ocurrió una vez que se cruzó en el camino del “Brujo” Antuna, a quien no se ha cansado de criticar en diversas ocasiones: “Antuna se enganchó conmigo, y me dio mucha risa cuando metió gol contra Tijuana despeñes que lo estuve criticando y dándole duro por semanas, como festeja el gol de alivio… y después le vuelve a ir mal”.

Por otra parte, Morales también recordó lo que ocurrió el día que coincidió con otro futbolista del Guadalajara y aunque no dio el nombre, se presume que se trata de Oribe Peralta a quien elogiaba cuando jugaba en América y una vez que se fue a Chivas también se volteó en su contra como la mayoría de aficionados azulcremas.

“Yo reconozco muchas cosas de este jugador de Chivas. Nos digo nombre porque la fiesta fue privada y le guardamos ese derecho, pero cuando me lo encontré ahí, se baja del Uber él y me topa y se queda así, y yo lo saludé, iba con su esposa que me odiaba. Su señora se me quedaba viendo (con repudio) porque obviamente a ningún familiar le gusta que hablan mal de otro familiar aunque no sean temas familiares”, manifestó Álvaro Morales.